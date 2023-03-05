方力申陪女友Maple出庭要申請 韓媒報道香港受害人曾被邪教教主性侵17次

方力申女友葉萱(Maple)在Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中現身，大談加入攝理教的過程，及如何被教主鄭明析性侵，當中節目播出一條34秒的錄音令人毛骨悚然，不少人看過節目後，對多位受害人的遭遇大感難過。另外，節目亦提到Maple為Netflix拍攝紀錄片時，由落機一刻便遭攝理教徒跟蹤及騷擾，令Maple忍不住害怕得哭了出來。

聽審須事前申請 方力申提到希望能陪女友Maple到韓國出庭，保護她及支持她，他今日出席活動時表示，知道女友在韓國曾被人跟蹤，甚至有人要求給錢解決，但他認為事件愈公開，反而會令受害人更安全。他又提到會努力爭取陪女友出庭，但未知何時上庭，只知她必須要上庭作供一次。 本報曾聯絡在韓居住多年的港人Pauline，她指在疫情爆發前，任何人都可以到法院聽審，然而疫情之後，當地法院要求聽審人士必須事前申請，申報聽審目的，及與涉案人士的關係，最快可以於開庭前半小時向法院申請。她稱現時港人入境韓國需要申請簽證，收費為1萬韓圜，有效期為兩年。

攝理教否認指控 翻查資料顯示，鄭明析於2018年2月18日出獄之後，需要戴上電子腳鐐，連沖涼也不可以除下。而他出獄當日，獲多名信徒迎接，其後他把戴上電子腳鐐一事詮釋為「猶如釘在上帝身上的十字架，是代替時代的罪，接受時代的宣判」。去年3月，當Maple聯同澳洲籍受害人及3名韓籍信徒向鄭明析提告，攝理教否認所有指控，並向韓國警方發送一份「心理報告書」，指所謂受害人精神異常及性中毒，反指她們經常聯想到性行為，從小就對性好奇心的自衛行為或近親相姦，還有同性戀等。不過，鄭明析仍於去年10月4日再次被捕，韓國大田地方法院認為被告有逃亡及毀滅證供之嫌，以涉嫌強姦和性騷擾罪名拘捕他。