方國珊圓夢入立法會 盤點昔日從政藝人

方國珊第六次參選， 憑58,828票當選新界東南議員並膺「票后」，終於圓夢走進立法會！她最為大眾熟悉是曾在演藝圈出演3年，於1986年亞洲電視電視劇《哪吒》主演「哪吒」一角 ，故她亦有綽號「哪吒」之稱。藝人從政屢見不鮮，周梁淑怡、黃毓民、白韻琹、劉丹、任葆琳、袁彌明、宋芝齡、前ATV公關黃守東及以故藝人劉志榮等等。

周梁淑怡從政履歷最堅 周梁淑怡縱橫電視圈及政壇逾半個世紀。她是香港電視發展史重要人物，曾任香港三大免費電視台(TVB、ATV及佳藝電視) 的管理層，提攜多位各具特色的創作、製作人才，如王晶、甘國亮、譚家明、許鞍華、杜琪峯、徐克等。她於1975年為《歡樂今宵》製作與社區互動的派發棉被活動，被政府高官相中其應對社區關係的能力，於是邀請她參與政府活動，1981年獲時任港督麥理浩邀請，加入立法局，其後多年來歷任立法局、臨時立法會及立法會議員，是香港有史以來擔任香港立法機關時間最長的議員。她亦曾是前特首董建華及曾蔭權指定的行政會議成員。

灣仔區議會（樂活選區）區議員 白韻琹 白韻琹是香港著名專欄作家兼傳媒人，自80年代開始在電台主持節目，其中主持的《盡訴心中情》最廣為人知，為聽眾解答感情問題。她於2010年開始涉獵政界，參加2010年香港立法會地方選區補選九龍西選區，以「請走『癲狗』，健康民主」為口號，並聲言要狙擊辭職補選、角逐連任的黃毓民，但落敗收場。2011年，她參加2011年香港區議會選舉，出戰灣仔區樂活選區並勝出。翌年參選超級區議員，但落敗收場。

西貢區議會委任議員 劉丹 在《愛．回家之開心速遞》中扮演「熊樹根」的劉丹在2000年以真名劉慶基，代表自由黨出戰立法會選舉新界東分區直選，但未能勝出。特區政府其後宣佈委任為西貢區議會議員。去年TVB播出的《猜猜我是誰》，其中一集便回顧丹爺當年參選片段。丹爺卸任區議員後，受訪時曾經講過無意再踏足政壇，皆因他覺得要兼顧議會及演藝事業非常辛苦，試過通宵拍劇後再趕往開會，體力精神難以應付。