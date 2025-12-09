熱門搜尋:
娛樂
2025-12-09 20:15:00

方國珊圓夢入立法會 盤點昔日從政藝人

過去曾有不少從事演藝行業的人涉獵政界。

方國珊第六次參選， 58,828票當選新界東南議員並膺「票后」，終於圓夢走進立法會！她最為大眾熟悉是曾在演藝圈出演3年，於1986年亞洲電視電視劇《哪吒》主演「哪吒」一角 ，故她亦有綽號「哪吒」之稱。藝人從政屢見不鮮，周梁淑怡、黃毓民、白韻琹、劉丹、任葆琳、袁彌明、宋芝齡、前ATV公關黃守東及以故藝人劉志榮等等。

劉志榮曾是香港油尖旺區議會佐敦東選區的民選議員。(網上圖片) 劉志榮是「亞視一哥」。 任葆琳在2015年以獨立候選人身分，成功當選南區區議員（香港仔選區）。 宋芝齡於2023年加入自由黨，並參選2023年香港區議會選舉，成為灣仔選區區議員候選人，但最後落敗。 袁彌明分別於2012和2016參選立法會，但兩次都落選。 黃毓民最初以節目主持身份活躍於公眾視線。1993年，他於亞洲電視《龍門陣》做客席主持，1994年起又於商業電台擔任主持。

周梁淑怡從政履歷最堅

周梁淑怡縱橫電視圈及政壇逾半個世紀。她是香港電視發展史重要人物，曾任香港三大免費電視台(TVBATV及佳藝電視) 的管理層，提攜多位各具特色的創作、製作人才，如王晶、甘國亮、譚家明、許鞍華、杜琪峯、徐克等。她於1975年為《歡樂今宵》製作與社區互動的派發棉被活動，被政府高官相中其應對社區關係的能力，於是邀請她參與政府活動，1981年獲時任港督麥理浩邀請，加入立法局，其後多年來歷任立法局、臨時立法會及立法會議員，是香港有史以來擔任香港立法機關時間最長的議員。她亦曾是前特首董建華及曾蔭權指定的行政會議成員。

周梁淑怡是香港電視史上第一代「天氣女郎」。 周梁淑怡是香港電視史上第一代「天氣女郎」。 周梁淑怡是香港電視史上第一代「天氣女郎」，在玻璃上用筆畫天氣圖示。 周梁淑怡縱橫電視圈及政壇逾半個世紀，是香港電視發展史重要人物。 周梁淑怡仍不時出席圈中人聚會。

灣仔區議會（樂活選區）區議員白韻琹

白韻琹是香港著名專欄作家兼傳媒人，自80年代開始在電台主持節目，其中主持的《盡訴心中情》最廣為人知，為聽眾解答感情問題。她於2010年開始涉獵政界，參加2010年香港立法會地方選區補選九龍西選區，以「請走『癲狗』，健康民主」為口號，並聲言要狙擊辭職補選、角逐連任的黃毓民，但落敗收場。2011年，她參加2011年香港區議會選舉，出戰灣仔區樂活選區並勝出。翌年參選超級區議員，但落敗收場。

白韻琹於2010年開始涉獵政界，曾是灣仔區議會（樂活選區）區議員。 白韻琹於2010年開始涉獵政界，曾是灣仔區議會（樂活選區）區議員。 白韻琹於2010年開始涉獵政界，曾是灣仔區議會（樂活選區）區議員。 白韻琹於2010年開始涉獵政界，曾是灣仔區議會（樂活選區）區議員。 白韻琹於2010年開始涉獵政界，曾是灣仔區議會（樂活選區）區議員。

西貢區議會委任議員劉丹

在《愛．回家之開心速遞》中扮演「熊樹根」的劉丹在2000年以真名劉慶基，代表自由黨出戰立法會選舉新界東分區直選，但未能勝出。特區政府其後宣佈委任為西貢區議會議員。去年TVB播出的《猜猜我是誰》，其中一集便回顧丹爺當年參選片段。丹爺卸任區議員後，受訪時曾經講過無意再踏足政壇，皆因他覺得要兼顧議會及演藝事業非常辛苦，試過通宵拍劇後再趕往開會，體力精神難以應付。

劉丹在2000年以真名劉慶基，代表自由黨出戰立法會選舉新界東分區直選。 劉丹在2000年以真名劉慶基，代表自由黨出戰立法會選舉新界東分區直選。 丹爺卸任區議員後，受訪時曾經講過無意再踏足政壇，皆因他覺得要兼顧議會及演藝事業非常辛苦。 丹爺卸任區議員後，受訪時曾經講過無意再踏足政壇，皆因他覺得要兼顧議會及演藝事業非常辛苦。

