方大同徒弟王詩安赴雲南送別恩師 「代表大家抱抱方媽媽」　方父疑於2023年逝世

方大同因病於2月21日離世，由於家屬保持低調，因此外界所知不多。有傳方大同於雲南病逝，遺體亦已經火化，但大同嘅經理人只證實喪禮在當地舉行。

台灣女歌手王詩安係方大同生前嘅徒弟，佢喺IG發限時動態，標註自己身在雲南，並寫道「我有代表大家抱抱方媽媽，我們要加油振作起來，認真做自己該做/喜歡做的事，像Khalil學習他的善良、認真、自律、努力、溫暖、孝順、專一、無私、大愛，讓他的音樂和精神繼續live on」。王詩安言詞間似乎間接證實佢喺雲南與方大同媽媽見面。此外，難掩思念嘅王詩安最後向恩師以一句I miss you extremely much訴心聲。

方大同逝世後唔少人擔心方媽媽狀況

方大同逝世消息傳出後，唔少人都擔心方媽媽狀況，而澳門音樂人林詩敏喺方大同逝世後於社交平台發帖文悼念，並提到同方爸爸Les Fong認識多年，不時一齊噝雲南大理玩音樂。林提到自己父親於2023年6月離世，3天後他得知Les Fong逝世的消息，令佢難以釋懷。林詩敏指當時Les Fong的追思會於雲南大理舉行，而她得知Les兒子方大同離世消息感到心痛同惋惜，「兩位音樂天使最終停留了在大理。 願您們在天堂再次重聚一起玩音樂」。方媽媽喺2年內2度經歷喪親之痛，網民對此相當感歎，亦希望方媽媽走出傷痛。

方大同向來與父母關係良好，自細就受同為音樂人嘅爸爸薰陶，聆聽唔少西方流行音樂，成為日後大同嘅音樂養份。而方媽媽梁茹嵐更曾與兒子一起為歌曲填詞。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈