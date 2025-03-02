方大同離世｜傳於養和醫院病逝 罹患右肺纖維化

方大同於2月21日離世，終年41歲。他的音樂公司指方大同「以積極的態度面對頑疾5年」，但就未有提及方大同患了甚麼病。不少網民猜測他患有肺癌，亦有傳他在美國病逝。 其後網上瘋傳方大同於香港養和醫院病逝，並指他的右肺組織纖維化高達67％，而正常人肺活量為3500到4000毫升，但方大同過世前肺活量僅890毫升，相當於5歲兒童。方大同經理人向傳媒否認方大同於美國病逝，並表示「真的細節就不要多去討論，大同已經離開了，就讓他安詳地離開，大同過去一直很低調，就保持這樣的方式讓他離開」。

方大同曾因氣胸(俗稱「爆肺」)而多次進入醫院，經紀人也曾向媒體透露他這些年因肺功能問題所擾。去年10月，他接受中國網紅HOPICO（周楊）訪談時表示，自己還在「康復中」，但體能仍未能可以應付音樂節或演唱會之類活動。 當時他在影片表示自己仍未能去到舉行演唱會的階段，待他準備好的時候，希望可以舉行巡唱，「我的狀態就會是發片，還不會出來唱歌。暫時是這樣。因為我雖然在康復中，我之前也是說，在康復的路上，但是如果真的說出來，演唱會呀，或者是可能比較（消耗體力？）對對對，還沒到那個階段。在等到我真的準備好了，可以出來跟大家好好地唱歌，那個時候希望可以開巡迴演唱會、音樂節之類，但是就沒那麼快。反正歌方面我也已經有很多、已經計劃的。」更預告之後陸續會有很多音樂，給大家驚喜。可惜的是，方大同再也不能跟大家分享的作品。

周楊曾表示大家看到方大同的訪問片時，可能會覺得整個過程很順，但其實方大同的身體沒有完全準備好，「包括他錄著錄著，可能就需要去稍微再處理一下自己的嗓子或者喉嚨什麼之類的，但我覺得，他能夠現在為我們來把自己的新專輯呈現出來，然後在有空的時候，能夠一點點地做出這些音樂，作為歌迷來說，已經非常知足。」