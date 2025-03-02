方大同離世｜到雲南親戚家養病 微博揭大同最like農夫C君帖文

方大同於上月於2月21日離世，終年41歲。大陸有媒體留意到方大同的微博IP停留在雲南，有記者得知方大同的喪禮在大理一殯儀館舉行，隨後火化，館方亦確認有關資料。至於方大同是否葬於大理，館方表示具體情況要問大同的家屬。 翻看方大同的微博，他去年10月大談錄製新碟《夢想家》第9首歌，他透露自己是在親戚家居住時製作，同時也自拍影片分享自己的近況，表示自己在親戚家作療養及看病，於是搭建了一個臨時工作室作錄音用途，亦需要食咖哩才可以發出某一個區域的聲音。當時他在影片亦提到自己「缺氧」，因此這天唱不到歌。

他在社交平台亦分享親戚的鋼琴照，他寫道︰「對於《夢想家》第9 首歌《回留》來說，這是一個完美的時機，當開始錄製這首歌時，使用什麼鋼琴的解決方案就出現了。我專程離家治病，住在親戚家。他們的客廳/閱覽室裡放著一架罕見的史坦威三角鋼琴，雖然受到多年潮濕的影響，卻有其特色和故事感。因為我知道我vocal的聲音會是原始且『不完美』的，所以我覺得在客廳這架鋼琴的聲音正是這首歌的氛圍和情緒。」亦因為方大同在雲南居住了一段時間，亦在此時有傳他在大理開始務農工作，做農夫。

而方大同跟「農夫」非常有緣，他與組合農夫相識近廿年，他於19年在港舉行個唱時，特別邀請了農夫任嘉賓，三人更一齊合唱《風山水起》，方大同更自薦要負責麥玲玲rap的部份。方大同與農夫的C君合作頗多，會一齊作曲及填詞，因此方大同不時LIKE農夫的微博帖文或C君微博。 去年7月，C君上載跟方大同的對話截圖，見到全都是方大同的錄音，C君說︰如果你要和方十同傾計，要接受到佢會錄超多條訊息，聽聽埋埋可能長過一張專輯，但係大同即將推出嗆專輯一定好聽過佢啲訊息，極度期待！」而方大同就回應說︰「:新專輯保證比我的訊息好聽。」