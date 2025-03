謝安琪和老公張繼聰與方大同同期加入樂壇,三位已經相識超過20年,私交甚篤曾多次合作。方大同離世的消息一出後,謝安琪在社交網上載風景相悼念,並表示:「You didn’t keep your promises bro (你沒有遵守你的承諾,兄弟)」張繼聰則寫道:「Love u so much bro, So much ….下次見面,我一定會好大力攬住你…..」 。