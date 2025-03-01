方大同離世｜自學樂器 花4年時間籌備故事書

方大同與艾美

方大同所屬的公司今日發聲明，指他「平靜而安詳地離開了這個世界，前往生命旅程的另外一個領域，繼續他的使命與夢想。他所留下的音樂與圖畫小說是永恆的精神財富」享年41歲。 方大同15歲時自學結他，18歲自學鋼琴，高中畢業之後，將自己創作的demo寄給唱片公司，並獲華納垂青。他亦曾為母親的英語幼教課程NEW BEAT編寫近百首兒歌，並且為該教材的英文發音錄音。雖然方大同在香港出道，但因為其成長過程，一直是以英文及普通話溝通，所以他的廣東話作品並不多。

花了4年時間去準備 方大同在音樂的發展不錯，在台灣更是大受歡迎。及至2017年年底，他宣布將推出一套兒童圖書，並配合單曲《捉個夢》發行。他表示自己花了4年時間去準備，從找畫家、到每個故事的概念及方向，甚至每一張圖的呈現，方大同都親力親為去參與每個細節。當時他笑說：｢我只差沒自己跳下去畫畫！其實這個作品就像作專輯一樣，慢慢地勾勒成型，其實很有趣，也很享受整個參與的過程。」 他坦言從小受到媽媽從事兒童教育工作影響，希望秉持著母親在兒童教育上提倡的3Q-IQ（智商）、EQ（情商）、VQ（德商）結合為教育核心的理念，預計每年推出一套書籍，為期10年，並有意為每一本書創作專屬的歌曲。奈何故事書只出了四冊便沒有再繼續下去，相信與方大同開始生病有關。

靈感來自親戚領養的女孩 方大同在書中融入了很多自己的新想法。比如「艾美」，方大同塑造這個角色的靈感來自於他住在美國的親戚所領養的小女孩。在書裏，艾美每天晚上都會做不同的夢，去到不同的地方，體驗不同的旅程。 方大同希望小朋友看到這本書，可以對世界充滿好奇心和想像力，同時也可以體會到不同的文化，並藉由艾美所展現出來的美德和智慧，使小朋友能勇敢地探索自我潛能，產生同理心，培養關心他人和為社會服務的精神，最終能以積極的行動付諸實踐。他計劃每年推出三本兒童繪本，持續為小朋友帶來不同的體驗。