方大同離世｜薛凱琪喊住唱《蘇州河》遭網民批評唔專業

方大同於上月21日離世，與他「友情以上戀人未滿」的薛凱琪(Fiona)日前在南寧出席「潮流天后超級演唱會」時，因為情緒激動而多次停頓，需要用手抹眼淚，稍為整理情緒才可以繼續。

她演繹出道20年給自己的告白作《剩下的你聽懂我嗎》時，一度情緒激動哽咽失聲，淚水滑落臉頰不斷拭淚，要樂隊重新再起音樂，她更邊哭邊唱。當唱出方大同於2009年寫給她的作品《蘇州河》時，她唱了幾句已經非常傷心，一度用手掩面，又用手壓腿，稍為整理情緒之後，在站起身唱畢《蘇州河》。