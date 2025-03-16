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娛樂
2025-03-16 15:37:43

方大同離世｜薛凱琪喊住唱《蘇州河》遭網民批評唔專業

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薛凱琪日前的演出多次以淚洗面。

薛凱琪日前的演出多次以淚洗面。

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方大同於上月21日離世，與他「友情以上戀人未滿」的薛凱琪(Fiona)日前在南寧出席「潮流天后超級演唱會」時，因為情緒激動而多次停頓，需要用手抹眼淚，稍為整理情緒才可以繼續。

她演繹出道20年給自己的告白作《剩下的你聽懂我嗎》時，一度情緒激動哽咽失聲，淚水滑落臉頰不斷拭淚，要樂隊重新再起音樂，她更邊哭邊唱。當唱出方大同於2009年寫給她的作品《蘇州河》時，她唱了幾句已經非常傷心，一度用手掩面，又用手壓腿，稍為整理情緒之後，在站起身唱畢《蘇州河》。

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薛凱琪日前在南寧出席「潮流天后超級演唱會」時，因為情緒激動而多次停頓，需要用手抹眼淚。 薛凱琪日前在南寧出席「潮流天后超級演唱會」時，因為情緒激動而多次停頓，需要用手抹眼淚。 薛凱琪日前在南寧出席「潮流天后超級演唱會」時，因為情緒激動而多次停頓，需要用手抹眼淚。 薛凱琪日前在南寧出席「潮流天后超級演唱會」時，因為情緒激動而多次停頓，需要用手抹眼淚。 薛凱琪日前在南寧出席「潮流天后超級演唱會」時，因為情緒激動而多次停頓，需要用手抹眼淚。 薛凱琪日前在南寧出席「潮流天后超級演唱會」時，因為情緒激動而多次停頓，需要用手抹眼淚。

被指借方大同死宣傳

薛凱琪在早前在社交平台長文悼念方大同，但內容因為提及即將舉辦的巡唱，惹來大家不滿，質疑她借機宣傳，對Fiona非常失望，甚至認為Fiona跟方大同其實已經不像昔日般友好。今次Fiona在台上哽咽唱歌，有有網友批評「為啥要哭，觀眾是來聽歌聲的，不是泣不成聲」、「雖然悲傷，但是這是演唱會，而且哭了不是一場了，服了，控制不住就別唱這種類型的歌曲啊，不理解。」

同時有網友心痛Fiona被批評，留言：「薛凱琪talking時間話都很難說完整，整場演出一直扶着旁邊的咪架支撐，但是還是努力以好的聲音狀態完成演出。求網友今天別再審判了放過她吧，她的狀態真的很需要關心和保護」

 

薛凱琪日前在南寧出席「潮流天后超級演唱會」時，因為情緒激動而多次停頓，需要用手抹眼淚。 薛凱琪日前在南寧出席「潮流天后超級演唱會」時，因為情緒激動而多次停頓，需要用手抹眼淚。 薛凱琪日前在南寧出席「潮流天后超級演唱會」時，因為情緒激動而多次停頓，需要用手抹眼淚。

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