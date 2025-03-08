方大同離世｜薛凱琪撰長文首度發聲 狀態受影響一度打算取消巡迴演唱會

Fiona談到巡演命名為「LET ME LOVE YOU」的用意是「讓我愛你」，最後又寫「wherever you are」，並引用自己名曲《給十年後的我》當中歌詞「別太遲，又十年後至想，快樂嗎？」短短一小時，該帖已有逾萬網民留言評論。薛凱琪曾在節目上談到方大同，自言入行初期曾因情緒病深陷困擾，甚至一度無法控制情緒，經常流淚，幸在人生最低潮的時候，獲好友方大同陪伴自己度過難關，甚至親手將她從自殺邊緣拉回來。

方大同上周六獲公司證實在2月21日因病辭世，享年41歲。曾與方大同傳緋聞的薛凱琪，在微博寫：「過去八天我感到非常抱歉，因為狀態問題，我和團隊不止一次商討想要推遲後續的工作。實際上，我們也確實取消了部分已經定好的行程，也謝謝所有合作夥伴的諒解，給我時間慢慢恢復。」Fiona續說：「本身一直什麼都沒發是因為我覺得脆弱是留給自己的，而我並不想影響大家。我曾有想過演唱會、工作、事業，比起人生，其實都太不重要了。所以我有想過把已經定好的演唱會取消。但是偏偏心裡有個小小的聲音跟我說，雖然我每天都跟自己掙扎我哪裡不夠好，哪裡不夠有才華，但是這一輩子我能唱是個恩賜。因為宇宙想要用我的不完美去跟大家說，其實你我都是一樣，只是我利用了舞台去表達。」對於好友離世，她說：「最希望世界大同的你，當聽到我們說，會帶著光的行動去愛這個地球和住在上面的每一個人時，你應該會很開心吧？跟你說，我們會。畢竟好不容易才能在這一輩子相遇。」

薛凱琪微博全文

最重要的東西往往是無形、抓不住的，卻又一直圍繞身邊。比如光、信念、希望、善。愛更是。

過去八天我感到非常抱歉，因為狀態問題，我和團隊不止一次商討想要推遲後續的工作。實際上，我們也確實取消了部分已經定好的行程，也謝謝所有合作夥伴的諒解，給我時間慢慢恢復。

從來沒想過，43歲的薛凱琪會再一次需要被身邊所有愛她的親人朋友們去鼓勵。我本以為自己已經很堅強，但宇宙的安排往往會給我們意料之外的考驗。我想了很久很久到底該不該表達，最終還是選擇跟大家說出我的想法。一直以來只想要大家看見最快樂的我，因為那才是我最想要成為的凱琪，雖然有的時候我也會偷偷的失敗。我同時也覺得根本沒有照片和任何寫出來的話，能夠表達我的悲傷以及讓我和大家釋懷。一首歌也許它能打動你的心靈，是因為它是誠懇的，那我今天也要重新學習再勇敢一點，再誠懇一點去面對我自己和大家。

本身一直什麼都沒發是因為我覺得脆弱是留給自己的，而我並不想影響大家。我曾有想過演唱會、工作、事業，比起人生，其實都太不重要了。所以我有想過把已經定好的演唱會取消。但是偏偏心裡有個小小的聲音跟我說，雖然我每天都跟自己掙扎我哪裡不夠好，哪裡不夠有才華，但是這一輩子我能唱是個恩賜。因為宇宙想要用我的不完美去跟大家說，其實你我都是一樣，只是我利用了舞台去表達。在活著的路途中，你會有很多東西不想做，但是想了想你又會去做了，搞笑吧？因為這個世界不是圍繞著你一個人在轉的，你要負責任，要做個堅強的榜樣。我在幻想當我脆弱的時候我也會很想要看到別人堅強，去拉我一把，不是嗎？所以不管別人怎麼想，我薛凱琪想試試，試試去完成我本身不想做的演唱會，試試我是不是能唱、能笑、能跳、能哭。也希望大家從今天起珍惜時間去勇敢一點面對你自己的想法。

脆弱，都是為了明天的堅強。雖然我們每個人最終達成堅強和釋懷的時間點不一樣，有的人快一點，有的人慢一點。但我相信所有人最終都能在同一個終點相遇，只要我們勇敢的用行動去回應愛，去感激你的所愛之人。

最希望世界大同的你，當聽到我們說，會帶著光的行動去愛這個地球和住在上面的每一個人時，你應該會很開心吧？跟你說，我們會。畢竟好不容易才能在這一輩子相遇。

本身演唱會的名字是「光」，但是後來我想簡單一些，就改成了Let Me Love You——讓我愛你。因為當你懂得愛的同時，你也擁有了光。希望大家在未來，不僅是在音樂裡、在演唱會上、在見到我的時候，才得到你們要的光芒和能量。在生活中的每一個時刻、每一次相遇，都能迎接它的美。

有的時候，我覺得自己能給的愛很多，但有的時候很少。甚至我覺得我根本搞不明白，怎麼給才是對，或是錯。我或許跟你們一樣還未知道它正確的答案，所以我只能用一顆好奇的心去反覆嘗試。發現錯了的時候就用微笑去面對，因為下次，我會更溫柔的去對待我愛的人，生命，和自己。

LET ME LOVE YOU，wherever you are.我們都很傻，但是也很可愛。「別太遲，又十年後至想，快樂嗎？」