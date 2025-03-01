方大同驚傳死訊享年41歲 神隱多時去年拍片宣布復出

方大同所屬的公司今日發聲明，指他「平靜而安詳地離開了這個世界，前往生命旅程的另外一個領域，繼續他的使命與夢想。他所留下的音樂與圖畫小說是永恆的精神財富」享年41歲。 方大同自2022年推出《#清楚點》後一直神隱，有傳因他患上重病，甚至指他從事務農工作。直至去年7月，方大同在IG首度談及自己的情況，他說︰「大家好，久違了！謝謝大家的生日祝福！我終於從抱恙的日子走上了康復之路。」同時宣布10月會推出新專輯。

方大同神隱期間繼續創作 此外，他亦拍下片段跟大家招呼，影片見到他明顯消瘦，但精神不俗，他在影片中說：「我好一陣子呢因為生病，所以處於一個閉關狀態，也有點像關閉狀態。……我現在在康復的路上。」他又指神隱期間，自己有很多靈感：「常常會變成一些歌曲的想法，激發了我去創作一張新的專輯，叫做《夢想家》。所以在接下來的一年當中呢，我會先透過這些作品來跟大家見面。」及後他亦否認自己去了做農夫。

最後帖文宣傳新歌 方大同自宣布復出之後，在社交平台不時更新為作品宣傳，最後一則帖文是於2月13日發布，他上載自己的照片，用英文向大家拜年，並呼籲大家去他的Youtube頻道看最新的作品《那沙漠里的水》。未料7天後就因病撒手人寰，令人不勝唏噓。如今這則帖文的留言由歌迷向他送上祝福，變成全都是歌迷悼念的留言。 身體尚未完全康復 方大同復出後，他憑住《夢想家》獲選「Hit Fm年度十大專輯」，當時其公司發布新聞稿指「這是在他生病期間錄製的專輯，調養身體的日子裡，方大同腦中一直有創作靈感湧現，他想著『這年代有人會聽AI唱歌，那應該也可以接受病人唱歌吧？』在狀態好時就慢慢把歌曲錄完，雖然有瑕疵，但他認為是充滿誠意的作品。方大同也說，即便身體尚未完全康復，但他正在努力休養，讓自己再次回到舞台跟大家分享音樂。」