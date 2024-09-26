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娛樂
2024-09-26 14:44:17

方媛睇定新盤談dream house：相信郭富城一定支持我

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方媛參觀新樓盤「天瀧」的五星級住客會所「Club Knightsbridge」。

方媛參觀新樓盤「天瀧」的五星級住客會所「Club Knightsbridge」。

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郭富城太太方媛(Moka)日前到啟德新樓盤「天瀧」參觀五星級住客會所「Club Knightsbridge」，該會所與法國奢華品牌Baccarat合作，打造全港首個以Baccarat Bar為設計概念的型格酒吧；宴會廳「海鑽廳」引入由Baccarat策展的法國皇家宴會體驗，極尚奢華顯赫，帶來法式生活藝術真意。MokaBaccarat Bar讚不絕口，十分欣賞會所豪華的設計加上望到有靚海景，坦言很適合帶朋友來把酒聊天。

方媛的打扮再配合bling bling會所，猶如置身盛宴。

方媛的打扮再配合bling bling會所，猶如置身盛宴。

大寶好動二寶文靜

Moka表示早前忙於準備小朋友開學的東西，如今兩女已經適應校園生活，自己亦多了時間做喜愛的工作，開心可跟大家見面。問到大寶及二寶的性格及興趣，她表示兩女均有有活潑好動的一面，但姐姐比較好動些，二寶就像自己比較文靜。她透露兩女興趣頗多，除了唱歌跳舞外，也喜歡畫畫和游泳，所以見到「天瀧」會所有不同的活動設施，適合大人小朋友，非常喜歡。

爸爸打理物業

問到她有沒有物業在手，她透露自己及家人在內地有自己物業，但主力由父親打理，自己亦考慮在香港置業，因此空閒時也會參觀優質的樓盤。至於會否叫老公買層樓給自己，Moka笑謂是很私人的問題：「不過，如果我想在香港置業，我的丈夫一定支持我。」

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Moka透露細女比較似自己，大女就好動。

Moka透露細女比較似自己，大女就好動。

一定要有海景

Moka亦不忘形容自己的dream house，她說：「一定需要有海景， 也希望周邊有很多綠化設施，和有很充足的配套，主要希望小朋友能有舒適的環境， 大人們也可以放鬆一下。我們一家人間中會一起出海，曬曬太陽。我最理想的休閒生活就是多去一些近海的地方，我看見海我就覺得很舒服。」

對海情有獨鐘的她得悉「天瀧」可以很快抵達碼頭方便出海，大讚非常方便，問到何會考慮購入一個單位作投資？Moka說︰「哈哈，今日參觀後覺得這裡的會所配套很完善，環境優美，我也拍了很多相片會回去給家人看，到時聽聽家人的意見。」

方媛表示兩女現在上學後，可以有時間做自己喜愛的工作。 方媛表示兩女現在上學後，可以有時間做自己喜愛的工作。 方媛表示如果有意在港置業，相信郭富城一定會支持她。 方媛表示如果有意在港置業，相信郭富城一定會支持她。 恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝(左)及會德豐地產助理董事兼總經理余麗珠(右)與Moka合照。 Moka最想屋企有海景。