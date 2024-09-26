方媛睇定新盤談dream house：相信郭富城一定支持我

郭富城太太方媛(Moka)日前到啟德新樓盤「天瀧」參觀五星級住客會所「Club Knightsbridge」，該會所與法國奢華品牌Baccarat合作，打造全港首個以Baccarat Bar為設計概念的型格酒吧；宴會廳「海鑽廳」引入由Baccarat策展的法國皇家宴會體驗，極尚奢華顯赫，帶來法式生活藝術真意。Moka對Baccarat Bar讚不絕口，十分欣賞會所豪華的設計加上望到有靚海景，坦言很適合帶朋友來把酒聊天。

大寶好動二寶文靜

Moka表示早前忙於準備小朋友開學的東西，如今兩女已經適應校園生活，自己亦多了時間做喜愛的工作，開心可跟大家見面。問到大寶及二寶的性格及興趣，她表示兩女均有有活潑好動的一面，但姐姐比較好動些，二寶就像自己比較文靜。她透露兩女興趣頗多，除了唱歌跳舞外，也喜歡畫畫和游泳，所以見到「天瀧」會所有不同的活動設施，適合大人小朋友，非常喜歡。

爸爸打理物業

問到她有沒有物業在手，她透露自己及家人在內地有自己物業，但主力由父親打理，自己亦考慮在香港置業，因此空閒時也會參觀優質的樓盤。至於會否叫老公買層樓給自己，Moka笑謂是很私人的問題：「不過，如果我想在香港置業，我的丈夫一定支持我。」