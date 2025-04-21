方文開音樂會 《中年好聲音》現身支持亞洲發燒唱片天后

疫情期間方文曾舉辦多次網上音樂會《與文共唱》，派對當晚被問到可會有意思繼續舉辦？原來Astor獲多方好友力撐下，已啟動第三季音樂會：「之前兩季都是網上直播，所以今季要來個實體的，希望能加強與粉絲的互動！因為呢個主題音樂節目有一個特色就係每集嘉賓都會說一個演唱或錄音的小秘密，加上是罕有地在Facebook與Youtube同時全球直播，所以點擊觀看紀錄比起同期節目較突出！而今晚其實係第三季嘅頭炮，之後會陸續邀請身邊好友一齊Jam！我們個個都係靚聲王，再加上又有一班《中年好聲音》嘅好朋友同識於微時嘅歌唱比賽冠軍同期死黨支持，我相信每一次嘅合作必定令觀眾回味！」