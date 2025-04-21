方文開音樂會 《中年好聲音》現身支持亞洲發燒唱片天后

有「亞洲發燒唱片天后」之稱，前「天織堂」樂隊成員方文 (Astor) 日前聯同一眾《中年好聲音》成員及同期出道好友，分別兩晚出席上環私人會所開幕派對暨音樂會活動，當中包括：吳大強、賈名媛、鄧顥懷、許兆銘、鄧家豪、羅金榮、彭澤英、杜德智、洪杰、黎美言、關浩揚、Alex@Black Box、陳凌晞等等。方文當晚作半個東道主，更與好友鄧顥懷閉目深情合唱，場面既溫馨又熱鬧！
疫情期間方文曾舉辦多次網上音樂會《與文共唱》，派對當晚被問到可會有意思繼續舉辦？原來Astor獲多方好友力撐下，已啟動第三季音樂會：「之前兩季都是網上直播，所以今季要來個實體的，希望能加強與粉絲的互動！因為呢個主題音樂節目有一個特色就係每集嘉賓都會說一個演唱或錄音的小秘密，加上是罕有地在Facebook與Youtube同時全球直播，所以點擊觀看紀錄比起同期節目較突出！而今晚其實係第三季嘅頭炮，之後會陸續邀請身邊好友一齊Jam！我們個個都係靚聲王，再加上又有一班《中年好聲音》嘅好朋友同識於微時嘅歌唱比賽冠軍同期死黨支持，我相信每一次嘅合作必定令觀眾回味！」
作為「中一班」（《中年好聲音》第一期）的一分子，鄧顥懷(Roy)亦感謝方文邀請擔當第3季首場的演出嘉賓：「今次嘅演出好有化學作用，因為可以同Astor合作唱出好多不同類型的歌曲，而且好多係已故歌手嘅經典作品，同埋我好驚喜我哋兩個嘅聲音能夠咁夾！呢度啲音響好專業，現場觀眾又好熱情，成件事係一個好好嘅音樂交流, 令我唱得好Enjoy！」