方皓玟冼靖峰傳緋聞同場唔尷尬 預告周國賢chok爆開騷

方皓玟、冼靖峰早前忽然傳出「姊弟戀」，二人今日一齊到尖沙咀出席《明愛暖萬心》記者會，他們表示沒有半點尷尬，更透露二人將會有合作，但就大賣關子。
對緋聞一笑置之
方皓玟提到緋聞傳出之後，收到冼靖峰的道歉訊息︰「佢同我講唔好意思，麻煩到我，但其實冇麻煩到我，都係一笑置之，唔會影響我對Archie嘅諗法，做朋友亦唔需要計較一些新聞嘅嘢，新聞就係新聞。」
她表示知道對方早前在社交平台透露自己不舒服，比較擔心他的健康狀況，希望他早日康復。問到有沒有些做歌手的調理心得，方皓玟著他要叫媽媽煲多些湯水，多喝水及休息。她說︰「知道佢都好忙，自己都試過失聲，真係好大壓力，把聲唔舒服，飲多啲湯水會好啲！」
連踩十幾日終病倒
冼靖峰表示因為連續工作十五、六天，加上又睡得少，他稱自己不想影響工作，就算吃了藥都不停飲咖啡，令到聲音變得沙啞。提到他早前出席LOONG 9活動之後，接受本報專訪時，已經一面病容，他坦言聲音狀態比今日更差，希望可以盡快康復。
周國賢chok到爆
方皓玟將於周國賢舉行演唱會，她表示現正彩排中，並稱周國賢不停操，而且拍照時非常chok，笑謂「我都要叫佢教我chok到好似佢咁！」問到周國賢是否操出副好身材，她表示︰「我唔知佢有冇腹肌，但我就有啦！」
冼靖峰有包袱？
問到冼靖峰平日有沒有健身習慣，他表示早前因為拍《神奇小子》一幕穿背心的戲而去操肌，之後也有保持操練。他稱自己在健身室時，可以完全放開包袱。在旁的方皓玟聞言忍不住大笑，反問他有甚麼包袱，冼靖峰表示可以放聲大叫，而且不用顧及表情，盡情放下有偶包。