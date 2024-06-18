方皓玟冼靖峰傳緋聞同場唔尷尬 預告周國賢chok爆開騷

方皓玟、冼靖峰早前忽然傳出「姊弟戀」，二人今日一齊到尖沙咀出席《明愛暖萬心》記者會，他們表示沒有半點尷尬，更透露二人將會有合作，但就大賣關子。

對緋聞一笑置之

方皓玟提到緋聞傳出之後，收到冼靖峰的道歉訊息︰「佢同我講唔好意思，麻煩到我，但其實冇麻煩到我，都係一笑置之，唔會影響我對Archie嘅諗法，做朋友亦唔需要計較一些新聞嘅嘢，新聞就係新聞。」

她表示知道對方早前在社交平台透露自己不舒服，比較擔心他的健康狀況，希望他早日康復。問到有沒有些做歌手的調理心得，方皓玟著他要叫媽媽煲多些湯水，多喝水及休息。她說︰「知道佢都好忙，自己都試過失聲，真係好大壓力，把聲唔舒服，飲多啲湯水會好啲！」