方皓玟專訪｜擊敗楊千嬅申請紅館次數 親解缺席頒獎典禮原因

方皓玟（小明）於1999年參加有線電視舉辦的VJ選拔賽而獲得音樂人賞識加入樂壇。小明初出道以唱作人身份在台灣發展，後來她選擇轉投東亞唱片繼續發行廣東歌，直到2010年成立獨立音樂品牌Strawberry Fields(草田樂樂)，搖身一變獨立歌手。今年是小明入行邁入第26年，她最近接受《am730》專訪宣傳全新派台歌曲《步兵記》大談創作概念，難忘伍仲衡親自示範真人發聲、樂做「樂壇社工」鼓勵後輩歌手、親解多年缺席頒獎典禮原因，擊敗楊千嬅失落申請紅館檔期次數。

小明化身外賣員體驗「步兵」辛酸 小明分享新歌《步兵記》創作靈感來自社會現象，她得悉疫情階段許多市民同樣面對失業狀況問題，即使疫情階段已過去，仍有許多市民從事「步兵」工作而賺取生活使費，小明笑言：「我會成日嗌外賣，因為我都唔會去街市，所以我同步兵嘅關係好friend，所以令到我好想了解呢個職業嘅工作狀況，所面對嘅困難。」至於《步兵記》曲詞的創作由小明一手包辦，小明說：「呢一首歌冇改咗好多次版本，因為完全係由心而發去創作呢一個主題，我自己都有拍好多嘅影片去嘗試體驗步兵的日常，試做步兵之前都代入佢哋嘅世界去諗，如果真係維持唔到生活使費，其實一切就掌握喺自己嘅手裏面。」

談及有關《步兵記》MV的創作部份，小明分享是由庭庭構思所創作的，並表示：「佢提議不如拍返九年前嘅《你是你本身的傳奇》嘅進化版本，其實係一個對照，當年《你是你本身的傳奇》就係講如何成為自己嘅傳奇，但係去到呢個年代大家做嘢都越嚟越困難，現階段好多店舖都倒閉，經濟蕭條，希望透過《步兵記》MV記錄過往同一條街道的變化。」小明在MV中化身外賣員，她體驗到擔任「步兵」工作的辛酸：「好似一個人生挑戰，當送貨嘅時候有好多障礙物，尤其是係人類同埋車，一定要左閃右避，利用強烈嘅運動量先賺取一張單嘅運費，可能賺得20幾蚊。」

難忘伍仲衡親自示範真人發聲 《步兵記》編曲及監製的部份是由音樂人伍仲衡負責，伍仲衡早前在社交網站透露與小明從第一次合作歌曲《如果想我哭》所認識，而《步兵記》則是二人第15次合作，小明受訪時形容伍仲衡是她的招財貓，並笑言：「我覺得有適合嘅歌我都會諗起伍仲衡，呢一首歌係關於鋼琴嘅歌。」小明憶述最初對伍仲衡的印象：「嗰陣時嘅佢再煩啲，佢捉得我好緊，因為好嚴厲，大家都知道佢做評判做到出神入化，尤其是對咬字方面非常嚴謹。」小明繼續分享最印象難忘伍仲衡會親自示範真人發聲，不過現階段伍仲衡已經再沒有類似的事情發生。小明大讚伍仲衡擔任評判的表現出色，指他從音樂人的身份榮升到「專業藝人」。

樂做「樂壇社工」鼓勵後輩歌手 至於今年入行邁入第26年，小明直言對於音樂這團火從沒有熄滅，盡力改善自己不足的地方。小明深受周星馳電影金句啟發到自己，並笑言：「如果可以繼續做呢行，我會想做一萬年！」回顧初出道在台灣發展的階段，小明指不願服從唱片公司以濱崎步為藍本打做她的形象，小明說：「我覺得有啲嘢唔係太適合，所以之後我就選擇做幕後，做咗幕後之後又突然之間有唱片公司嘅老闆給予自由度我做自己的創作，跟住又開始出道唱歌。」小明認為從事音樂事業是上天安排的道路，並笑稱「我係音樂步兵」。小明分享最近與年輕的音樂人合作Crossover感受特別深刻：「原來佢哋年紀係18歲，令我感受到樂壇充滿希望，其實擔心過樂壇剩係得市面上睇到嘅歌手。」小明樂做「樂壇社工」鼓勵後輩歌手必須要碰釘，提醒他們要為前途作打算，日後可能要當兼職維生，亦有計劃為他們推出有關Rap的音樂作品。

親解多年缺席頒獎典禮原因 小明親解多年缺席頒獎典禮原因：「我好少參加頒獎典禮啦！但係我因為覺得《Chill Club》係一個好有質素嘅音樂平台，所以獲得佢哋邀請我都會出席，我對於好欣賞嘅平台都會出席。」談及會否積極拉票，小明直言：「唔會呀！因為拉票呢樣嘢在心中，會投票就係會投票，如果啲人係諗住Anson Lo就唔會投俾你，諗住姜濤嘅都唔會投俾你。」小明認為投票的真正認知是得到樂迷發自內心的欣賞。提到曾勇奪「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」殊榮，有否擔心過要冧莊而產生壓力，她直言：「梗係唔會啦！獎攞過就算，不斷咁追求獎項嘅人會黐咗線，其實係一個證明，攞個兩次我已經好開心，最緊要做自己鍾意做嘅嘢，音樂能夠反映社會現象記低當時嘅情況對我嚟講係最重要。」 小明分享《步兵記》是入行第93首音樂作品，她今年的目標是有望達到推出100首的音樂作品，並透露：「今年仲會再推出多七首歌，冇時間性嘅，一個月推出兩首新歌都得，現階段推出歌完全係每一個規律，唔會再着重會唔會上音樂流行榜，最緊要將新歌下載同埋share俾朋友聽。」