方皓玟專訪｜當網上世界真人騷：做自己係最爽

方皓玟（小明）於1999年參加有線電視舉辦的VJ選拔賽而獲得音樂人賞識加入樂壇。小明初出道以唱作人身份在台灣發展，後來她選擇轉投東亞唱片繼續發行廣東歌，直到2010年成立獨立音樂品牌Strawberry Fields(草田樂樂)，搖身一變獨立歌手。今年是小明入行邁入第26年，她最近接受《am730》專訪宣傳新歌《步兵記》，自爆自小寄居婆婆屋企生活、不介意零片酬助業界、大談擇偶條件，以及剖白面對網絡世界的各種留言看法。

自小寄居婆婆屋企生活 《步兵記》歌詞提及「如果賺夠就買樓都不錯」，小明指對於許多的市民來說都認為在香港買樓這是一件遙不可及的事情。自小從單身家庭成長的小明指小時候是寄居婆婆的家中生活，當時由阿姨負責照顧日常。談到對於「家」會否感到陌生，她說：「有好多嘢都唔係咁覺係必然，唔係一定屋企人有時間會照顧你，又唔係必然話唔需要搬屋，我細個都成日搬屋。」小明表示長大後克服了要搬屋問題，並笑言：「覺得搬屋都係幾有趣，係一件開心嘅事，細個成日喺唔同地方住，令到我自己更加獨立，所以影響到我待人處事都比較獨立。」小明直言誕下兒子後，才真正感受到家的溫暖。

自認「外貌協會」 《步兵記》歌詞講到有關愛情價值觀「能力太低怎敢想像結婚生仔」，小明早年接受訪問形容自己戀愛經驗豐富。被問到現階段對愛情的看法：「我現階段都仲未好定落嚟，都係好freestyle去過自己嘅生活。」小明形容自己比較有個性，並非「港式女孩」，她說：「我覺得隨心而行，遇到一個對的人，咁就會一齊，遇到對象就做返好自己要做嘅嘢，照顧好家庭已經係好快樂嘅一件事，同埋好繁忙。」至於擇偶條件，小明強調從小至今也是「外貌協會」，她直言：「一個好有天份嘅對象，但係又甩頭髮，或者有一個好有錢，但係有臭狐，我又唔會咁樣揀，喺現實生活可以攞個平衡，個樣唔錯個人品又好好。」提到今年小明另一首派台作品《Shisha》，她坦言自己沒有Shisha習慣，認為可能快將失去Shisha文化，所以希望憑歌曲記錄消遣放鬆心情的狀態。

座右銘「有得揀就係自己老闆」 小明現時育有一名6歲兒子Luca，她指現階段需要事業家庭兩兼顧，至於目前最大的興趣，小明說：「健身，寫音樂同埋Crossover，最重要係照顧家庭已經佔咗我全部嘅時間，呢個興趣嘅投資都好大。」至於做母親最大的轉變，小明直言變得更加有耐性，與兒子的相處恍如朋友一樣無所不談，並表示：「我細個喺好嚴厲嘅教導底下長大，所以我唔係好鍾意呢套方式，我覺得個仔考第幾都唔重要。」小明強調教育方針則是最着重對於兒子的品德。追溯到小明求學時期的階段，她大方表示不斷轉校：「嗰陣時係因為我鍾意自己周圍走，有啲乜嘢不滿就離開，好似一間公司轉工咁，如果份工做得唔開心就轉第二間，有本事轉到工人哋肯請你，嗰陣時就係咁嘅心態，咁我又考到喎！」小明特別感謝母親尊重她的意願，並笑言：「我每一年就轉一間學校，我自己本來就唔係一個好香港式諗法嘅人，轉到校係合自己心意，最緊要有得揀就係自己老闆。」

網上世界當就係真人騷 面對網絡世界的各種留言聲音，小明坦言不介意網民批評最近發文展現真性情的一面，她說：「做自己係最爽，我又點會因為網民唔開心，我唔係傻㗎！究竟啲網民同我講緊嘢，到底係乜嘢身份嘅人？真係鍵盤戰士，定係真心喜歡你嘅人，其實都唔需要太上心。」小明說：「我會選擇還擊係因為我對於人身攻擊嘅人，我覺得佢哋冇品德同埋冇禮貌，係唔需要留有餘地，所以我嘅日常生活遇到不公平嘅事，唔合情合理嘅事就出聲。」小明繼續指並非在網上發言特別劇烈，並剖白心聲：「只不過係一個真人騷，網上世界就係真人騷，啲人究竟係點樣處事做嘢就真正反映返出嚟，就係咁簡單。」