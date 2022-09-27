方皓玟新歌靈感來自囝囝口頭禪 做阿媽要識管理時間

方皓玟(小明)日前作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒(Edmond)專訪，大談推出新歌《Hey u》感受。小明説：「呢首歌係嚟自我個仔嘅一個口頭禪，佢一有事情要同我表達就會話Hey you媽咪，所以有一日我覺得既然佢有事想同我講，相對我都想喺佢成長之路講啲嘢俾佢聽，鼓勵佢，希望佢會藉住一份勇氣同謙卑之心去行。(好少將屋企人放喺自己嘅創作裡面？) 係，但係忍唔住，因為兒子改變咗我好多，啟發我好多，包括寫歌、生活態度、價值觀都改變咗，我覺得小朋友係一份禮物，送畀我好多意想不到嘅收穫。」

爆囝囝唔驚自己

談到跟兒子的相處時，小明說：「我哋好Friend，可能生佢嘅時候自己唔細，對住佢要Chok到好勁扮惡先話佢，但係佢唔驚，識穿我，佢知道我係扮，所以我哋溝通傾偈較多，佢四歲之後都好明白我講乜嘢，佢好有同理心，所以我覺得自己好幸運。自己嘅小朋友好善良、正直同埋有同理心，我好驕傲佢有呢啲特質。」

囝囝入睡便創作

小明直言當媽媽後，創作時間的管理改變甚大，她說：「我好佩服天下母親，一分鐘前仲做緊嘢，一分鐘後便要照顧屋企。我自己會忙完佢啲嘢之後，會即刻去個文昌位啟動創作Mode，我唔可以同步進行，因為分心唔到，自己唔係一個Multi-Task 嘅人。依家呢個創作模式變得有規律，我反而又覺得幾舒服，好平衡，係我入行以來最快樂嘅時刻，因為自己擁有好多，有自己喜歡嘅事業、家庭、小朋友同可以做一啲有意思嘅事。(以前創作有幾瘋狂？ 以前好似鬼上身咁，為咗音樂手機不離身，行行下突然有靈感會唱歌，拎住本簿會即刻寫歌，比較任性。試過同朋友去打邊爐，突然間我就一人之境走咗去寫歌，我啲朋友都好習慣好明白我，嗰段時間真係好瘋狂，凌晨四點先瞓，依家八點都可以瞓覺！(依家妳嘅黃金創作時間係幾點？) 咁就要睇吓個仔幾點休息，佢早啲我亦可以早啲開工。」