熱門搜尋:
颱風泰利 消費券2023 C觀點 Ray Online 網上熱話 消委會 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 二手樓 樓市
返回
娛樂
2023-07-17 15:14:21

方皓玟於倫敦首次開演唱會 10月底以歌聲為異地港人打氣(附購票詳情)

分享：
方皓玟首於倫敦開演唱會 10月以歌聲為異地港人打氣

方皓玟首於倫敦開演唱會 10月以歌聲為異地港人打氣

方皓玟(Charmaine, 小明)5月於亞博舉行個人音樂會，在疫後與除下口罩的觀眾見面後，小明眼見近年愈來愈多移民英國的香港人，當然不忘身在異地的香港人，她將於10月30日於英國倫敦舉行只此一場的方皓玟《HOW ARE YOU LONDON》演唱會，親身以歌聲逐一問候當地觀眾：「你好嗎？」

方皓玟Charmaine Fong《HOW ARE YOU LONDON》演唱會海報。 方皓玟不忘已移居英國的港人。 方皓玟盼以歌聲為已移民英國的港人打氣。

只要堅持 就能撐過低潮

曾在蘇格蘭留學的方皓玟，深知在異地重新開始、重新適應一點都不容易，特別是面對世界已不再似如期，所以小明特地飛越十萬八千里，為身在異地的香港人好好打氣，說：「大家撐過低潮，前路係可能還有風雨，但只要有夢、只要堅持，一樣會可以再造傳奇。」演唱會門票將於本周四(20日)公開發售。

方皓玟Charmaine Fong《HOW ARE YOU LONDON》詳情：

日期：20231030日（星期一）

地點：OVO Arena Wembley ***

票價：£138 | £98 | £68 **

時間：6:30 pm* 開始進場｜8:00 pm* 演出開始

訂閱華通娛樂電子報即可獲取優先訂票資格。

優先購票：

華通娛樂 CU Lifestyle Club網頁及OVO Live會員

開售時間：2023年7月18日英國時間早上10:00起

OVO Arena Wembley網頁

開售時間：2023年7月19日英國時間早上10:00起

正式公開發售：

2023年7月20日英國時間早上10:00起於axs.com網頁發售

 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受