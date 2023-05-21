方皓玟演唱會｜ERROR驚喜唱港普版《All We Have Is Now》 方皓玟盼再合作：新語言藝術

方晧玟(小明)於亞博舉行一連兩場的《Katch Our Life》演唱會，昨晚(20日)尾場繼續有JNY Beat做嘉賓，他與小明合作《Freedom》和新歌《Vanish Mode》後，緊接唱《你是我的Bae》，期間突然高呼[email protected]的名字，西裝look的193(郭嘉駿)驚喜現身，全場觀眾尖叫。193自言在開show前半小時才知可合唱，雖然忘記歌詞，但總算促成兩人首次同台合唱這歌。 3爺更帶同3位ERROR兄弟踩場，當當方皓玟唱《All We Have Is Now》，四子齊人亮相，合唱後輪流「調戲」小明，逗得她非常開心，小明坦言「自肥」邀請ERROR做嘉賓，又自爆愛看四子的港普訪問，Dee哥聞言立即轉channel講港普，四子仲即興ERROR式港普哼唱《All We Have Is Now》，並趁「520」與觀眾大玩情侶kiss cam，193一度搞笑地尋找3妹與3媽，又踢爆3媽隔離的男士並非3爸。

失意時愛看ERROR訪問 完騷後，大批歌迷在完場後仍不肯離場狂叫encore，非常熱情，方皓玟於騷後受訪時表示，估不到歌迷如此熱情，今次能與香港時裝設計師Kit Wan再度合作，以Fashion Show的形式聯手呈現全新的舞台表演，非常滿足。談到請ERROR擔任嘉賓，小明大讚四子是最理想的嘉賓，「不負所望，非常搞手，給我充足的換衫時間，感謝他們做了表演嘉賓的最佳示範，幫我爭取最多的表演時間，一定要再請多次。」她自爆無限Loop ERROR四子的港普訪問，反問：「你哋唔係冇聽過？」不過，她認真表示，「佢哋講嘢好笑，國語又好標準，令大家好有歡笑，當自己有啲失意，都會開番個訪問來聽。」 少聽ERROR歌 社會需要搞笑 自言已入坑的她坦言，主要追睇訪問，又高呼錯過了四子初出道時的Talk show，「可惜我冇特別聽佢哋啲歌，但我真係鍾意佢哋，因為識得搞笑和令大家開心的人，現在的社會好需要。」但作為母親，她就表示暫時不會跟兒子開心Share ERROR的港普訪問，「我驚他太早接觸，似保錡口音唔知點算，因為佢係國語加普通話之間。」問到可會為ERROR作曲推出港普歌？方皓玟毫不考慮答「我願意」，她續說，「相信迴嚮好大，這是新語言藝術，如果佢哋肯，何樂而不為呢？」不過被問到會否合唱？她就甚有保留，擔心錄音忍不住狂笑，但合作之前，強烈要求四子再舉辦Talk show。

逐一品評ERROR四子 誰是老公情人？ 方皓玟又逐一品評四子，談到誰是理想老公和男友人選？她大嘆四位都好正，難以抉擇，「如果是男友，我會揀肥仔，因為他最準時，又係隊長，梗係揀個威啲。」老公就選阿Dee，「一億喎(票房)，193太高，好辛苦；保錡咁多女仔鍾意，佢話好多女仔追佢，不過我唔信(唔信多女仔追？)兩樣都唔信。」 別 睇小香港人的能力 昨晚尾場方皓玟再次為遠方的黃偉文送上大合唱版的《It’s Not Your Fault》，她表示相信不少樂迷都已Tag了首晚的演出送給Wyman，但希望加倍誠意，昨晚encore時再接再勵，「我做的歌通常由心而發，感動，因為大家能夠接通和明白大家的想法，希望繼續由心出發，寫多啲好歌跟大家分享。」今年林夕和周耀輝等作詞的歌東歌，首次打入台灣金曲獎，問她可覺得爭番口氣？ 「當然覺得，其實香港人很具國際視野，廣東歌遠至非洲都有人聽。」因為據音樂平台的統計，非洲地區確實有不少人收聽廣東歌，她希望更多香港人能衝出國際，在海外取得好成績，「RubberBand往外國巡唱，當地快餐店都會播我哋啲歌，所以不要忽略和睇小香港人的能力。」她笑言不介意作為第一位去非洲開騷的人