方皓玟演唱會｜ERROR驚喜唱港普版《All We Have Is Now》 方皓玟盼再合作：新語言藝術

方晧玟(小明)於亞博舉行一連兩場的《Katch Our Life》演唱會,昨晚(20日)尾場繼續有JNY Beat做嘉賓,他與小明合作《Freedom》和新歌《Vanish Mode》後,緊接唱《你是我的Bae》,期間突然高呼[email protected]的名字,西裝look的193(郭嘉駿)驚喜現身,全場觀眾尖叫。193自言在開show前半小時才知可合唱,雖然忘記歌詞,但總算促成兩人首次同台合唱這歌。

3爺更帶同3位ERROR兄弟踩場,當當方皓玟唱《All We Have Is Now》,四子齊人亮相,合唱後輪流「調戲」小明,逗得她非常開心,小明坦言「自肥」邀請ERROR做嘉賓,又自爆愛看四子的港普訪問,Dee哥聞言立即轉channel講港普,四子仲即興ERROR式港普哼唱《All We Have Is Now》,並趁「520」與觀眾大玩情侶kiss cam,193一度搞笑地尋找3妹與3媽,又踢爆3媽隔離的男士並非3爸。