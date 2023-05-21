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娛樂
2023-05-21 12:54:09

方皓玟演唱會｜ERROR驚喜唱港普版《All We Have Is Now》 方皓玟盼再合作：新語言藝術

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方晧玟(小明)於亞博舉行一連兩場的《Katch Our Life》演唱會，昨晚(20日)尾場繼續有JNY Beat做嘉賓，他與小明合作《Freedom》和新歌《Vanish Mode》後，緊接唱《你是我的Bae》，期間突然高呼[email protected]的名字，西裝look的193(郭嘉駿)驚喜現身，全場觀眾尖叫。193自言在開show前半小時才知可合唱，雖然忘記歌詞，但總算促成兩人首次同台合唱這歌。

3爺更帶同3位ERROR兄弟踩場，當當方皓玟唱《All We Have Is Now》，四子齊人亮相，合唱後輪流「調戲」小明，逗得她非常開心，小明坦言「自肥」邀請ERROR做嘉賓，又自爆愛看四子的港普訪問，Dee哥聞言立即轉channel講港普，四子仲即興ERROR式港普哼唱《All We Have Is Now》，並趁「520」與觀眾大玩情侶kiss cam，193一度搞笑地尋找3妹與3媽，又踢爆3媽隔離的男士並非3爸。

193@ERROR驚喜現身與JNYBeatz合唱《你是我的Bae》。 JNYBeatz 繼續擔任方皓玟演唱會嘉賓。 JNYBeatz feat. Delta T唱《No More Words To Say》。 193表示在開騷前半小時才知可與JNY Beatz同台合唱。 方皓玟為今次開騷操肌，狀態fit 爆。 方皓玟與JNYBeatz合唱《Freedom》和《Vanish Mode》 何啟華公開flirt方皓玟。(方皓玟IG) 方晧玟《KATCH OUR LIFE》演唱會尾場。 方晧玟《KATCH OUR LIFE》演唱會尾場。 方晧玟《KATCH OUR LIFE》演唱會尾場。 方晧玟《KATCH OUR LIFE》演唱會尾場。

失意時愛看ERROR訪問 

完騷後，大批歌迷在完場後仍不肯離場狂叫encore，非常熱情，方皓玟於騷後受訪時表示，估不到歌迷如此熱情，今次能與香港時裝設計師Kit Wan再度合作，以Fashion Show的形式聯手呈現全新的舞台表演，非常滿足。談到請ERROR擔任嘉賓，小明大讚四子是最理想的嘉賓，「不負所望，非常搞手，給我充足的換衫時間，感謝他們做了表演嘉賓的最佳示範，幫我爭取最多的表演時間，一定要再請多次。」她自爆無限Loop ERROR四子的港普訪問，反問：「你哋唔係冇聽過？」不過，她認真表示，「佢哋講嘢好笑，國語又好標準，令大家好有歡笑，當自己有啲失意，都會開番個訪問來聽。」

少聽ERROR歌 社會需要搞笑

自言已入坑的她坦言，主要追睇訪問，又高呼錯過了四子初出道時的Talk show，「可惜我冇特別聽佢哋啲歌，但我真係鍾意佢哋，因為識得搞笑和令大家開心的人，現在的社會好需要。」但作為母親，她就表示暫時不會跟兒子開心Share ERROR的港普訪問，「我驚他太早接觸，似保錡口音唔知點算，因為佢係國語加普通話之間。」問到可會為ERROR作曲推出港普歌？方皓玟毫不考慮答「我願意」，她續說，「相信迴嚮好大，這是新語言藝術，如果佢哋肯，何樂而不為呢？」不過被問到會否合唱？她就甚有保留，擔心錄音忍不住狂笑，但合作之前，強烈要求四子再舉辦Talk show。

方皓玟亞博演唱會尾場，ERROR擔任嘉賓，全程爆笑。 方皓玟亞博演唱會尾場，邀請ERROR擔任嘉賓。 方皓玟亞博演唱會尾場，邀請ERROR擔任嘉賓。 方皓玟亞博演唱會尾場，邀請ERROR擔任嘉賓。 方皓玟亞博演唱會尾場，邀請ERROR擔任嘉賓。 方皓玟指肥仔和何啟華，是四子中的男友和老公的首選。 方皓玟亞博演唱會尾場，邀請ERROR擔任嘉賓。 方晧玟《KATCH OUR LIFE》演唱會尾場。 方晧玟《KATCH OUR LIFE》演唱會尾場。 方晧玟《KATCH OUR LIFE》演唱會尾場。 方晧玟《KATCH OUR LIFE》演唱會尾場。

逐一品評ERROR四子 誰是老公情人？

方皓玟又逐一品評四子，談到誰是理想老公和男友人選？她大嘆四位都好正，難以抉擇，「如果是男友，我會揀肥仔，因為他最準時，又係隊長，梗係揀個威啲。」老公就選阿Dee，「一億喎(票房)，193太高，好辛苦；保錡咁多女仔鍾意，佢話好多女仔追佢，不過我唔信(唔信多女仔追？)兩樣都唔信。」

睇小香港人的能力

昨晚尾場方皓玟再次為遠方的黃偉文送上大合唱版的《It’s Not Your Fault》，她表示相信不少樂迷都已Tag了首晚的演出送給Wyman，但希望加倍誠意，昨晚encore時再接再勵，「我做的歌通常由心而發，感動，因為大家能夠接通和明白大家的想法，希望繼續由心出發，寫多啲好歌跟大家分享。」今年林夕和周耀輝等作詞的歌東歌，首次打入台灣金曲獎，問她可覺得爭番口氣？ 「當然覺得，其實香港人很具國際視野，廣東歌遠至非洲都有人聽。」因為據音樂平台的統計，非洲地區確實有不少人收聽廣東歌，她希望更多香港人能衝出國際，在海外取得好成績，「RubberBand往外國巡唱，當地快餐店都會播我哋啲歌，所以不要忽略和睇小香港人的能力。」她笑言不介意作為第一位去非洲開騷的人

方皓玟完騷受訪，獲囝囝親吻，冧到爆。 方皓玟完騷受訪時，囝囝特地前來抱抱，搞笑地問媽咪今晚返唔返屋企。 方皓玟完騷後接受傳媒訪問。 方皓玟完騷後接受傳媒訪問。 方晧玟《KATCH OUR LIFE》演唱會尾場。 方晧玟《KATCH OUR LIFE》演唱會尾場。 方晧玟《KATCH OUR LIFE》演唱會尾場。 方晧玟《KATCH OUR LIFE》演唱會尾場。 方晧玟《KATCH OUR LIFE》演唱會尾場。 方晧玟《KATCH OUR LIFE》演唱會尾場。 方晧玟《KATCH OUR LIFE》演唱會尾場。

兒子表演慾強

完騷後，方皓玟的兒子走進後台，要抱抱又親吻媽媽，更問媽媽今晚是否回家，小明笑言，被兒子「跣」，令大家誤以為她晚晚不回家。問到將來可會讓兒子上台做嘉賓？她笑言要待囝囝能唱完整一首歌，才會使出「秘密武器」。她直言兒子表演慾強，家裡也有哼唱母親歌曲，她幽默表示，「佢最鍾意唱《Freedom》，可能佢覺得生活好辛苦，所以好需要freedom，佢識唱成段，若能唱埋副歌，就可出道，我就可以退休。」小明口裡半投訴被囝囝的錫到面歪，但實質甜到入心，認直好好珍惜兒子還肯錫自己的日子。

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