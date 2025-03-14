方皓玟自言白卡中算渣 無懼「走粉」：走完可返

ViuTV今日(14日)於商場舉行記者會，簡介本年度頒獎禮詳情，今屆共設有21個項目的獎項，除網上拉票亦加設實體拉票站。今屆新增最佳衣著獎和「人人樂壇年度歌曲大獎」，後者經兩個階段投票產生。

方皓玟今午出席《CHILL CLUB推介榜 年度推介24/25》記者會，以透視裝上陣，十分性感，她接受訪問時指平日打扮亦差不多，甚至不打底。最近小明活躍於Threads，帖文掀起網友罵戰，更被指是白卡，她回應：「白卡當中我算黑，劉馬車、龍心呢啲係閃卡，其實係相對，勁之中我算渣。其實呢行好多人都黑卡打底，不過佢哋唔認，我係比較勇於承認。」方皓玟又指做自己最爽，無需刻意扮演什麼人設，她又表示最近喜歡看張家輝的分身「蔡辛強」發文，因為十分有娛樂性，笑言玩threads最緊要脆。