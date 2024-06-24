方皓玟首度亮相《CHILL CLUB》以行動回應網民指控

方皓玟(小明)於4月曾亮相無綫節目《J Music》及接受許文軒主持的《勁歌金榜》訪問。小明與冼靖峰合唱的片段一出，網上批評聲不斷，更有不少人揚言要unfollow她，而最多人留言表示不解為何她不選擇上ViuTV宣傳，反而選擇上無綫。昨日(23日)，ViuTV播出的音樂節目《CHILL CLUB》 終於有小明亮相，她更與小肥、RubberBand的6號合唱多首歌曲。

其實ViuTV自開台以來，都沒有請過小明亮相節目，今次是她首度現身該節目。主持駱振偉（Thor）亦有提到小明是初次現身節目，問到她有何感受時，小明說︰「我知道呢度就嚟會拆㗎嘛，我趕得切可以嚟呢度唱歌，我覺得好開心啊，即係覺得可以同大家見面，其實每一次都係咁興奮嘅！」其後她與6號及小肥分享今次同台演出的感受。

接受任何平台邀請

小明當時現身無綫節目惹來不少指責，她於4月22日曾開live回應，表示不覺得上無綫有何問題，認為作為一個歌手，能有多些機會去推廣自己的作品是無任歡迎，她直言覺得自己沒有做錯。她又著大家可以先看完節目才作批判，「我知好多人唔睇TVB，但可以去睇下，啱咪睇，唔啱咪唔睇，何必諗到咁複雜？」

她坦言不介意被人unfollow，強調只要有任何平台邀請，自己可以宣傳到音樂便可以。當時也有網民為小明護航，稱以無綫的立場理應不會請小明上節目，既然無綫都不介意，為何大家要這樣罵，直言要宣傳廣東歌的平台能上一個便多一個機會讓作品曝光。

ViuTV無綫兩邊走

據知，小明於5月20日為《CHILL CLUB》錄影，亦即是現身無綫節目之後近一個月。在她現身無綫的同時，小明亦在差不多時間推出跟保錡合唱的新歌《人間垃圾》。此外，她亦未有因為網民的指責避開現身無綫節目，早前她以嘉賓歌手身份亮相由無綫主辦的《明愛暖萬心》記者會，並會下月在節目中獻唱，實行用行動證明自己任何平台都會上。