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娛樂
2022-06-23 17:09:05

方皓玟 謝安琪出NFT演唱會門票 幫助母親的抉擇

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Charmaine的覺醒音樂，率先推音樂會NFT，幫助母親的抉擇。

謝安琪方皓玟首度合作的《Awaken Music Kay Tse x Charmaine Fong 覺醒音樂音樂會，將於8月13及14日舉行，預售門票火速售罄，兩人對於這次合作相當興奮及期待，正在忙於選曲的她們，透露和對方在整個演唱會中，有多首對唱曲目，必定帶給樂迷享受和驚喜。大會亦特別為今次音樂會設計一系列紀念品，率先發售的NFT套票，將在慈善用途。

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Kay早前接受訪問，同Charmaine開會時，大家都想互唱對方的歌。

熱心社會的兩位女歌手

Kay與Charmaine貴為母親，明白媽媽責任最大，因此樂會特別版門票慈善NFT套票的收益，扣除成本後將全數捐贈予慈善機構 「母親的抉擇」，冀望攜手為弱勢的少女和孩子燃點希望、改寫生命，讓每個孩子都擁有一個關愛的家。兩人仍然是這麼關心社會事務，值得支持。

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Charmaine的「Awaken Festival覺醒文化」，一直以香港人堅毅拚搏精神為創作主題。

此外，這套「Awaken Music覺醒音樂」音樂會特別版門票慈善NFT套票，限量發售200套，除了包括一張音樂會最佳觀賞角度座位門票外，持票人士亦同時成為香港首批擁有Live Nation HK 演唱會特別紀念版門票NFT的所擁有者。日後不但有機會率先參與Live Nation HK 所舉辦的音樂活動，亦將自動成為未來「852FES」的策展人，為活動提供意見及參與投票，一起打造你心目中最理想的「852FES」。套票今天於Cityline公開發售。

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