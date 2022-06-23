方皓玟 謝安琪出NFT演唱會門票 幫助母親的抉擇

由謝安琪、方皓玟首度合作的《Awaken Music Kay Tse x Charmaine Fong 覺醒音樂》音樂會，將於8月13及14日舉行，預售門票火速售罄，兩人對於這次合作相當興奮及期待，正在忙於選曲的她們，透露和對方在整個演唱會中，有多首對唱曲目，必定帶給樂迷享受和驚喜。大會亦特別為今次音樂會設計一系列紀念品，率先發售的NFT套票，將在慈善用途。
熱心社會的兩位女歌手
Kay與Charmaine貴為母親，明白媽媽責任最大，因此樂會特別版門票慈善NFT套票的收益，扣除成本後將全數捐贈予慈善機構 「母親的抉擇」，冀望攜手為弱勢的少女和孩子燃點希望、改寫生命，讓每個孩子都擁有一個關愛的家。兩人仍然是這麼關心社會事務，值得支持。
此外，這套「Awaken Music覺醒音樂」音樂會特別版門票慈善NFT套票，限量發售200套，除了包括一張音樂會最佳觀賞角度座位門票外，持票人士亦同時成為香港首批擁有Live Nation HK 演唱會特別紀念版門票NFT的所擁有者。日後不但有機會率先參與Live Nation HK 所舉辦的音樂活動，亦將自動成為未來「852FES」的策展人，為活動提供意見及參與投票，一起打造你心目中最理想的「852FES」。套票今天於Cityline公開發售。