方皓玟 謝安琪出NFT演唱會門票 幫助母親的抉擇

由謝安琪、方皓玟首度合作的《Awaken Music Kay Tse x Charmaine Fong 覺醒音樂》音樂會，將於8月13及14日舉行，預售門票火速售罄，兩人對於這次合作相當興奮及期待，正在忙於選曲的她們，透露和對方在整個演唱會中，有多首對唱曲目，必定帶給樂迷享受和驚喜。大會亦特別為今次音樂會設計一系列紀念品，率先發售的NFT套票，將在慈善用途。

熱心社會的兩位女歌手 Kay與Charmaine貴為母親，明白媽媽責任最大，因此樂會特別版門票慈善NFT套票的收益，扣除成本後將全數捐贈予慈善機構 「母親的抉擇」，冀望攜手為弱勢的少女和孩子燃點希望、改寫生命，讓每個孩子都擁有一個關愛的家。兩人仍然是這麼關心社會事務，值得支持。