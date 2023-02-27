方皓玟5月亞博開騷 預告具挑戰性又有新鮮感

預告嘉賓有驚喜

若說《LOST n FOUND》代表著生活中失而復得後，強化心靈繼續前行，這次的《Katch Our Life》則比較像是活在當下，分享此時此刻的方皓玟的感覺。小明一直忠於自己，堅持信念，總會帶來話題性、破格的演出，今次再開個人騷也不例外，她表示，「將會有很多大膽的新嘗試及元素，甚至天馬行空的想法都會呈現出來，內裡包含着自己的生活態度、個人化喜好及對編曲的新潮想法。今次會有很多新嘗試，包括舞蹈綵排、編曲，以及演唱一些從未唱過的歌，很具挑戰性，亦充滿新鮮感。加上有一個一直都很想做的構思，將於今次實現出來，我自己都十分期待。」至於嘉賓方面，小明稱暫時未能透露，但保證有驚喜。音樂會門票將於3月3日上午10時優先訂購，並於下周五(10)公開發售。