於Chimac舉行fans見面會 Philip仔 技安炸雞𠱁fans牙骹軟

本是兩人劇迷的fans，又被他們的Chimac炸雞誘惑，說他們是「世一」偶像，一世追隨。

無綫《愛．回家之開心速遞》的兩大童星「Philip仔」梁禹勤及「技安」黃厚仁，近日為韓式炸雞品牌Chimac代言，兩人不但為Chimac拍攝新一輯宣傳海報，今日更與一班fans，於Chimac灣仔店舉行首個fans見面會，一起食炸雞之餘，順道為高壓香港人打氣。攝影：林俊源

即將放暑假的Philip仔與技安，前者將升讀中一、後者升讀中二，兩人因學業需暫時離開愛《愛．回家》劇組，但仍不忘一班支持他們的fans，因此特別在Chimac舉行fans meeting，請一班fans食韓式炸雞，宣傳快樂與分享兩大訊息，Philip仔說：「好想同一班fans瘋狂食炸雞，所以今次特別喺Chimac搞見面會。」Philip仔又特別買了Chimac的飲食券，向一班同學分享炸雞的滋味。問技安有沒有被同學要求請食炸雞，他說：「冇，因為佢哋知道一定俾我食晒，冇要求我請食炸雞。」

好想同炎明熹瘋狂食雞

Philip仔加入《愛．回家》劇組接近6年，技安亦有5年，問到兩人拍攝時的難忘事，他們異口同聲說：「見到炎明熹。」更稱很想與她瘋狂食雞。至於劇中那位演員待他們最好，以及挑選一款炸雞送給對方，Philip仔的答案是他劇中爸爸：「送水輝(宋瑞輝，許家傑飾)，想請佢食『蜜糖焦糖炸雞』，因為佢人好好。」技安就答是大少姐(林淑敏飾)，更想請她食「經典甜辣炸雞」，問到是否林淑敏性格很辛辣，他說：「唔係，佢好甜，所以要請佢食甜辣味炸雞。」

因為拍劇而結緣，Philip仔與技安都想向演員方面發展，兩人的fans都稱如果他們出道，一定會全力應援，原因除了支持年輕人追夢，另外就是多謝兩人邀請他們品嘗Chimac炸雞，果然炸雞𠱁人牙骹軟，難怪fans對他們的支持死心塌地。