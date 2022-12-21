於Good Moment化身成迪士尼公主 林明禎：好想與家人一起體驗

Good Moment佔地超過6,000呎，劃出不同主題拍照區。

於電影《飯戲攻心》有亮眼演出的「大馬女神」林明禎，今日出席於旺角朗豪坊主題式自拍照相館Good Moment Lifestyle Snap Hub的開幕禮，明禎特別走到迪士尼授權主題拍照區域影相，又與Good Moment行政總裁李秉峰(Ryan)合照。 Ryan於疫情嚴峻期間創立Good Mask，與香港市民一同站在抗疫最前線，而為了帶給香港市民歡樂，特別創立Good Moment照相館，讓大與摯友甚至家人相聚時，能夠再展歡顏。而為了務求為大家帶來難忘的體驗，Ryan特別把迪士尼公主系列和Marvel，引進佔地超過6,000呎的Good Moment內，Ryan說：「迪士尼公主系列和Marvel品牌，無人不識亦無人不愛，我們更採用了AR技術和近年興起的鏡屋體驗，亦會於不日推出，加上Good Moment Studio的專業攝影服務，務求把照相體驗提升至另一境界。」

於 迪士尼及Marvel拍照區體驗 活動前率先體驗兩大迪士尼授權主題拍照區域的明禎，不但獲Good Moment送上專屬的VIP會藉，讓她能隨時成為公主或是超級英雄，因此一出場興奮分享其體驗感受：「走過幻彩走廊進入迪士尼公主主題區，一個個細致逼真的場景令我感覺自己像化身成公主般；而轉身走入Marvel區域，我的心情亦隨之轉變，就像將要與一眾英雄角色並肩作戰，感覺非常神奇。」

明禎呼籲fans來Good Moment，締造難忘回憶。

一定帶家人到 Good Moment 暢遊 問她最想與誰一同體驗Good Moment，與家人感情極為要好的明禎，毫無疑問選擇與家人一起體驗：「非常期待能與媽媽、姐姐和姪女一同當公主，或許我可以叫兩個弟弟裝扮一下，定必會很有趣。希望明年有機會把他們都帶來香港旅行，來體驗一下這麼是特別的自拍體驗，還可以趁機在Good Moment拍個全家幅呢！」林明禎又即場分享幾款「MEOW式」自拍甫士和心得，讓市民來到Good Moment Lifestyle Snap Hub時，可以用上女神自拍技。 嶄新零售體驗自拍館 Good Moment Lifestyle Snap Hub 地址： 旺角 朗豪坊6 樓 13 至 16 號舖 網址： www.gdmoment.com