施匡翹冇得通宵睇奧運感空虛 謝高晉結束籃球生涯轉玩高爾夫球

施匡翹(Zaina)、陳詠桐(JC)、謝高晉及由隊長何佩樺(Starla)帶領的新晉女團 ATOZ 昨日(13日)出席「勇者之戰盃2024籃球霸者港美聯賽」宣傳活動，大力推廣籃球運動及讓香港籃球逐步邁向國際水平。

一連兩日的籃球表演賽於今日起舉行，除了邀請來自三隊香港知名甲一組別籃球隊：東方、康仁福建、滿貫籃球隊，美國高中籃球冠軍隊 Sierra Canyon Boys Basketball 亦應邀同場獻技，當中在香港本土長大並轉戰塞拉峽谷高中一隊的籃球精英Edwin及隊友們等多位未來巨星亦將隨隊出賽，號稱港美聯手打造的籃球界盛事。