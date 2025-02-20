施匡翹分享飼養寵物經歷 華浩然為愛貓「接生」手忙腳亂

新城廣播在踏入新一年後持續創作全新節目，為了提升大眾對寵物關愛和保護的關注度，新城知訊台台長程凱欣與新城網上平台MBO TV台長葉文輝（啤梨）宣布推出全新節目《寵愛您》，並邀請了「長腿女神」施匡翹（Zaina）及新晉歌手華浩然（Wolris）、新城主持麥卓華（小麥）、「翻版容祖兒」羅沛琪（Pinky）擔任節目主持。

《寵愛您》節目由 VetiVa Center for Animal Wellness動物醫院全力支持，將於3月2日正式首播，逢星期日下午1時至1時30分於新城知訊台、下午3時至3時30分於MBO TV播出。