施匡翹分享飼養寵物經歷 華浩然為愛貓「接生」手忙腳亂

新城廣播在踏入新一年後持續創作全新節目，為了提升大眾對寵物關愛和保護的關注度，新城知訊台台長程凱欣與新城網上平台MBO TV台長葉文輝（啤梨）宣布推出全新節目《寵愛您》，並邀請了「長腿女神」施匡翹（Zaina）及新晉歌手華浩然（Wolris）、新城主持麥卓華（小麥）、「翻版容祖兒」羅沛琪（Pinky）擔任節目主持。
《寵愛您》節目由 VetiVa Center for Animal Wellness動物醫院全力支持，將於3月2日正式首播，逢星期日下午1時至1時30分於新城知訊台、下午3時至3時30分於MBO TV播出。
記者會上，程凱欣指節目的特色，是可以讓全台所有DJ上節目擔任嘉賓主持，分享飼養寵物的心得，她和啤梨均十分榮幸邀請到VetiVa Center for Animal Wellness動物醫院的大力支持，並請來創辦人Clement Lai上台分享動物醫院的主要特色。此外，Zaina和Wolris亦分享了擔任主持的趣事。
Zaina指自己早年領養了一隻迷你貴婦狗，對愛犬非常關心的她，坦言最擔心愛犬的健康，若將來發生不如意事，Clement Lai的動物醫院是最好的選擇；作為護士的Wolris分享了自己為愛貓「接生」的經歷，他坦言當時手忙腳亂：「事前都知道隻貓有咗，但好難計算到佢幾時生，所以當佢半夜分娩時，真係好混亂，我仲要幫手剪臍帶，好在自己做護士有一定知識可以應付，同埋做咗節目先知原來寵物醫院有24小時救護車。」