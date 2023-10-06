施匡翹新歌《Savasana》玩新意思 靈感源自瑜伽動作

歌手施匡翹（Zaina）早前推出大碟兼散文相集《Ztory》反應極好，Zaina 日前乘勢推出全新個人單曲《Savasana》。今首新歌 Zaina 再玩新意思，邀請了香港說唱歌手 Heyo 創作及客串聲演 Rap 部分。

Zaina 一向是瑜伽忠實擁躉，年前更成功考獲瑜伽導師證書，新歌名字的靈感就是來自瑜伽動作大休息(Savasana)，表達了在忙碌的生活中需要休息、放鬆和重新調整心態的重要性。歌曲是 Zaina 和監製 T-Ma 首次合作，邀請了香港說唱歌手 Heyo 為《Savasana》創作及客串聲演 Rap 部分，輕快的旋律和明快的節奏營造出一種舒適自在的愉悅感，令樂迷一面聽歌，一面放鬆，達到聽歌也可以做瑜伽清空身心靈效果！