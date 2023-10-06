施匡翹新歌《Savasana》玩新意思 靈感源自瑜伽動作

歌手施匡翹（Zaina）早前推出大碟兼散文相集《Ztory》反應極好，Zaina 日前乘勢推出全新個人單曲《Savasana》。今首新歌 Zaina 再玩新意思，邀請了香港說唱歌手 Heyo 創作及客串聲演 Rap 部分。
Zaina 一向是瑜伽忠實擁躉，年前更成功考獲瑜伽導師證書，新歌名字的靈感就是來自瑜伽動作大休息(Savasana)，表達了在忙碌的生活中需要休息、放鬆和重新調整心態的重要性。歌曲是 Zaina 和監製 T-Ma 首次合作，邀請了香港說唱歌手 Heyo 為《Savasana》創作及客串聲演 Rap 部分，輕快的旋律和明快的節奏營造出一種舒適自在的愉悅感，令樂迷一面聽歌，一面放鬆，達到聽歌也可以做瑜伽清空身心靈效果！
Zaina 解釋點解新歌《Savasana》，會有這個構思：「大家平時都忙著返工、返學，生活壓力愈來愈大，歌曲同瑜伽都可以令人放鬆，減壓，所以我好想做一首可以達到音樂與瑜伽結合的歌曲，放下繁鎖事，清空一下心靈，頭腦就會更清醒，冇晒壓力。」Zaina 也很喜歡新歌《Savasana》MV，以輕鬆幽默手法拍攝，而拍攝時，她也是特別放鬆心情，十分愉快地完成，她並感謝 Heyo 不單止為她創作及聲演 Rap部分，更為她擔任 MV男主角，令到 MV更添加幽默快樂感。