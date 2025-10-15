熱門搜尋:
娛樂
2025-10-15 21:30:40

施匡翹殺入銀壇 勇奪法國康城獨立國際短片影展最佳女主角

施匡翹首次主演微電影《路頭遠》揚威海外。

香港歌手施匡翹（Zaina）殺入影壇，近日憑微電影《路頭遠》（Longed for Home）於法國康城獨立國際短片影展（Cannes Indie International Film Festival）榮獲最佳短片女主角殊榮。今屆影展的短片作品來自世界各地，施匡翹首次以演員身份在海外獲獎，喜悅之情溢於言表：「好驚喜，好開心！」

首次獲國際獎項

法國康城獨立國際短片影展近日公布得獎名單，施匡翹主演的《路頭遠》獲得最佳短片女主角，施匡翹坦言：「覺得好驚喜，同埋真係好開心，這是第一次以演員身份拎到在香港以外所頒發的獎項。」她又續指這份榮譽不只是對她個人的肯定，更是對整個拍攝團隊努力的最大認可：「製作這套微電影的前中後期，每個環節都花了好多心機，導演和團隊的付出真的很值得。我能夠演繹梓晴這個角色，是我的榮幸，也很感激劇本本身的細膩與情感深度。」她更感言：「最開心是能看到香港團隊所拍攝的微電影能夠得到一個認可，很感動。」

《路頭遠》由張松枝夥拍施匡翹，兩人合演父女。

勾起父女情裂縫

《路頭遠》微電影由吳松芳導演、張松枝與施匡翹主演，於202411月底在香港拍攝完成，施匡翹飾演女兒梓晴，張松枝飾演父親。故事講述父親即將搬家，女兒被迫回老家整理父親留下的物品，每件物品都勾起童年父親缺席的痛苦回憶。縱使父親盡力想彌補，女兒的沉默卻成為關係中的屏障。短短18分鐘的片長，透過細膩鏡頭呈現家庭裂縫與情感糾葛，讓觀眾心疼不已，感同身受。

與團隊共享榮耀

雖然施匡翹不會親身到當地領獎，她表示會與導演及公司團隊一同慶祝。「近期正約導演及拍攝團隊吃飯慶祝，未來亦希望能與公司全體成員一同共享喜悅。」她更希望藉此鼓勵香港更多新生代演員，勇敢挑戰國際舞台，並表示：「希望大家看到這個獎，也能相信香港的演員與作品都有實力走向世界！」

施匡翹憑微電影《路頭遠》奪法國康城獨立國際短片影展最佳女主角。 施匡翹與導演吳松芳重看影帶。 微電影《路頭遠》由張松枝與施匡翹主演。 微電影《路頭遠》由張松枝與施匡翹主演。 微電影《路頭遠》由張松枝與施匡翹主演。

