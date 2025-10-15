施匡翹殺入銀壇 勇奪法國康城獨立國際短片影展最佳女主角

香港歌手施匡翹（Zaina）殺入影壇，近日憑微電影《路頭遠》（Longed for Home）於法國康城獨立國際短片影展（Cannes Indie International Film Festival）榮獲最佳短片女主角殊榮。今屆影展的短片作品來自世界各地，施匡翹首次以演員身份在海外獲獎，喜悅之情溢於言表：「好驚喜，好開心！」

首次獲國際獎項

法國康城獨立國際短片影展近日公布得獎名單，施匡翹主演的《路頭遠》獲得最佳短片女主角，施匡翹坦言：「覺得好驚喜，同埋真係好開心，這是第一次以演員身份拎到在香港以外所頒發的獎項。」她又續指這份榮譽不只是對她個人的肯定，更是對整個拍攝團隊努力的最大認可：「製作這套微電影的前中後期，每個環節都花了好多心機，導演和團隊的付出真的很值得。我能夠演繹梓晴這個角色，是我的榮幸，也很感激劇本本身的細膩與情感深度。」她更感言：「最開心是能看到香港團隊所拍攝的微電影能夠得到一個認可，很感動。」