施匡翹與JC陳詠桐合唱《Girls Talk》一場音樂會變好友

本月16日生日的施匡翹（Zaina），為慶祝大日子，Zaina宣布推出第二首女女合唱歌，與陳詠桐（JC）合唱新歌《Girls Talk》。歌詞表達了女生之間真摯的情感交流，以抒情的旋律打開女性面對失落愛情時的內心世界。Zaina繼年前與蔣嘉瑩（Vivian）合唱經典電視劇《我和殭屍有個約會II》主題曲《假如真的再有約會》後，今次第二度女女合唱。

Zaina首度與JC合唱的心情，JC一直是她十分欣賞的歌手，很久以前已經很喜歡她的音樂風格，所以能夠跟對方合作感到非常開心。Zaina表示：「我同JC在一個音樂會上認識，完騷之後我們交換了IG，之後一拍即合。拍攝MV前，我們特登相約吃了幾餐飯，建立了友誼基礎，才可以表達到歌詞內容。所以食飯期間盡量了解大家，希望MV可以表達到我們平時關係。（是否已成為閨密？）係架，我們鍾意啲嘢好類似，成日會討論化粧同扮靚。」

JC則十分榮幸獲Zaina邀請合唱，對合唱感覺十分新鮮， JC表示：「近年好少女女合唱，但每次效果出來都幾好，所以一口答應。最難忘拍MV，我同Zaina有好特別的戲份，真係不得了，大家睇MV就會知，希望大家多多支持我哋啦！」今次Zaina和JC女女合唱相當難得，二人在MV中化身好姊妹，一起窩在床上化粧、自拍和玩枕頭大戰，展現出深厚的閨密情誼。