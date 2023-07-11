施匡翹首度打入書展 親自撰寫散文集分享心路歷程

歌手施匡翹（Zaina）今年7月19日至25日將首次踩入書展，推出《Ztory》大碟+散文相集。其中散文相集中，Zaina以8大造型示人，從純真可愛到性感嫵媚，實行俘虜一班粉絲們。而散文集內容更是由Zaina親自撰寫，將她由孩童時期與音樂的緣分，到參加校內歌唱比賽，再出道成為歌手的心路歷程通通記下來，與粉絲們分享。 Zaina今次推出大碟《Ztory》，拍攝了兩款不同的封面，她直言：「兩款封面希望可以帶畀大家唔同感覺。」其中一款以半遮臉的拍攝方法，只露出眼睛為主，讓人有一種神秘的感覺；至於第二款則紮雙髻，以可愛調皮的造型示人。

散文相集展示 性感大露背相 除了大碟外，Zaina亦同時推出散文相集，相集中記錄了其八款不同造型，有性感大露背裝、公主裝，到黑白神秘Look等等，每一款都總能讓人目不暇給。而散文相集中的文字內容均由Zaina親自填寫，由其孩童時期，到小學階段，再到追夢出道成為歌手，通通將當中的感受透過文字訴說出來。 在當中，她透露還在讀書的時期就被星探發掘，開始了兼職拍廣告的生涯。到第一次與師姐蔣嘉瑩（Vivian）合唱《假如真的再有約會》新版本後，公司馬上安排她推出真正的第一首個人單曲《初心》。「身邊的朋友們也是從這時候才知道我真的成為歌手了。」