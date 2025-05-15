施嘉莉祖安遜心繫黑寡婦 談重返漫威宇宙的想法

荷李活女星施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)，今年3月接受雜誌《InStyle》採訪時，說過不能再演超級英雄黑寡婦/娜塔莎(Black Widow/Natasha Romanoff)，因為此角色在2019年的電影《復仇者聯盟：終局之戰》中已經死去。近日施嘉莉接受《Vanity Fair》採訪時，談到重返漫威電影宇宙(Marvel Cinematic Universe，MCU)的想法。

施嘉莉又稱，《復仇者聯盟：終局之戰》怎麼可能沒有獲得奧斯卡最佳電影提名，她表示：「這是一部幾乎不可能完成的電影，是一部製作精良的電影，是有史以來最成功的電影之一。」《復仇者聯盟：終局之戰》雖然獲得最佳視覺效果提名，卻輸給了《1917》，因此讓施嘉莉感不值。