施嘉莉祖安遜心繫黑寡婦 談重返漫威宇宙的想法

荷李活女星施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)，今年3月接受雜誌《InStyle》採訪時，說過不能再演超級英雄黑寡婦/娜塔莎(Black Widow/Natasha Romanoff)，因為此角色在2019年的電影《復仇者聯盟：終局之戰》中已經死去。近日施嘉莉接受《Vanity Fair》採訪時，談到重返漫威電影宇宙(Marvel Cinematic Universe，MCU)的想法。
施嘉莉又稱，《復仇者聯盟：終局之戰》怎麼可能沒有獲得奧斯卡最佳電影提名，她表示：「這是一部幾乎不可能完成的電影，是一部製作精良的電影，是有史以來最成功的電影之一。」《復仇者聯盟：終局之戰》雖然獲得最佳視覺效果提名，卻輸給了《1917》，因此讓施嘉莉感不值。
對施嘉莉來說，黑寡婦這角色特別之處，在於她從2010年開始，於《鐵甲奇俠2》飾演角色，並在MCU不同戲裡演黑寡婦，而且還有後來《黑寡婦》這部電影電影，她對MCU充滿情意結，「我很想念我的搭檔們，希望他們能永遠陪伴我，但這個角色的故事已經完結。我不想破壞它，這對fans來說很重要。」
其實在2023年4月，施嘉莉曾作為嘉賓出現在Gwyneth Paltrow的播客中，明言：「我在MCU的篇章已經結束，我已經做了所有需要做的事情，10年後再次回歸並飾演同一個角色，是一次非常獨特的體驗。」施嘉莉雖然對黑寡婦有說不盡的情感，卻既懷念又謹慎。