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娛樂
2023-06-20 22:00:13

施嘉莉祖安遜新片《小行星都市》棄用綠幕 全部靚景都係道具

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新片《小行星都市》除了多位荷李活紅星參演外，當中靚景都是全片賣點。

新片《小行星都市》除了多位荷李活紅星參演外，當中靚景都是全片賣點。

導演韋斯安德遜(Wes Anderson)新片《小行星都市》(Asteroid City)本周四在港上映，參演群星包括施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)、謝遜斯化哲曼(Jason Schwartzman)、湯漢斯(Tom Hanks) 、謝菲胡禮(Jeffrrey Wright)、泰達史雲頓(Tilda Swinton)、拜仁鈞士頓(Bryan Cranston)、愛德華諾頓(Edward Norton)、艾哲倫保迪(Adrien Brody)、里夫舒韋伯(Liev Schereiber)、荷比戴維斯(Hope Davis)、史提芬柏(Stephen Park)、羅拔費特(Rupert Friend)、瑪雅霍克(Maya Hawke)、史提夫加維(Steve Carell)、麥特狄倫(Matt Dillon)、周洪(Hong Chau)、威廉達福(Willem Dafde)、瑪歌羅比(Margot Robbie)、東尼華路尼(Tony Revolori)、積克懷恩(Jake Ryan)、謝夫高拔林(Jeff Goldblum)等，單是演員陣容已夠吸引。

施嘉莉祖安遜在《小行星都市》中扮演著名影星，還有驚喜演出。

施嘉莉祖安遜在《小行星都市》中扮演著名影星，還有驚喜演出。

《小行星都市》是一套關於太空、外星人與世界變動的故事，內容以一座名為「小行星都市」的美國西南部沙漠小鎮作為背景，該鎮最著名的景點是附近的巨大隕石坑和天文台，鎮上每年都會舉辦一場「天文觀察活動」，然而在1995 年鎮上的天文觀察活動，聚集了全美各地學生和家長一起進行學術競賽之時，卻迎來一位外星人亂入，打亂了原訂行程後，小行星都市即被封鎖，讓眾人都困在此沙漠小鎮。

《小行星都市》完美展現出電影美學，片中負責設計製作的大師亞當斯托克豪森（Adam Stockhausen）表示：「遠望時所看到高速公路斜坡和山脈，其實都是道具。它們距離超過1000英尺，有些更達五、六層樓高。」事實上，所有的山、石壁和岩石都是人造的，幾乎沒有使用綠幕。韋斯安德遜將平衡美學及最精細的設計製作，成功呈現於大銀幕之上。

韋斯安德遜新作《小行星都市》，由謝遜斯化哲曼夥拍湯漢斯。

韋斯安德遜新作《小行星都市》，由謝遜斯化哲曼夥拍湯漢斯。

韋斯安德遜執導新片《小行星都市》，所有的山、石壁和岩石都是人造道具。

韋斯安德遜執導新片《小行星都市》，所有的山、石壁和岩石都是人造道具。

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