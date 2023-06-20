施嘉莉祖安遜新片《小行星都市》棄用綠幕 全部靚景都係道具

《小行星都市》是一套關於太空、外星人與世界變動的故事，內容以一座名為「小行星都市」的美國西南部沙漠小鎮作為背景，該鎮最著名的景點是附近的巨大隕石坑和天文台，鎮上每年都會舉辦一場「天文觀察活動」，然而在1995 年鎮上的天文觀察活動，聚集了全美各地學生和家長一起進行學術競賽之時，卻迎來一位外星人亂入，打亂了原訂行程後，小行星都市即被封鎖，讓眾人都困在此沙漠小鎮。

《小行星都市》完美展現出電影美學，片中負責設計製作的大師亞當斯托克豪森（Adam Stockhausen）表示：「遠望時所看到高速公路斜坡和山脈，其實都是道具。它們距離超過1000英尺，有些更達五、六層樓高。」事實上，所有的山、石壁和岩石都是人造的，幾乎沒有使用綠幕。韋斯安德遜將平衡美學及最精細的設計製作，成功呈現於大銀幕之上。