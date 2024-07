荷李活性感女神地位已被Sydney Sweeney取代的「黑寡婦」施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson),終於有新片上映。7月11日上映的《全謊位登月》(Fly Me to the Moon),今日在紐約舉行首映禮,施嘉莉與男主角卓寧泰坦(Channing Tatum)打扮得靚靚現身。一向有「肉地」的施嘉莉,Prada短身上衣露出小凸腩,靚樣依舊但小腩有點煞風景。