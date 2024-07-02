施姐第8齣粵劇作品《忠烈楊門》 邀汪明荃演佘太君 阿姐擔心壓力大

施姐表示，《忠烈楊門》角色眾多，有不少群戲，最初亦有點擔心，因為在編排演出方面有一定難度，亦有多場武打戲，她大讚武術總監韓燕明師傅好厲害，排得很有節奏感亦很精彩。擔任藝術總監的吳美英表示：「演員眾多，都是靚仔靚女，加上阿姐簡直就是眼花撩亂，而施姐每次製作都會好多新意，令人期待。」

阿姐破天荒飾演佘太君，她在發佈會上表示好期待，「我都唔知點解會接這個戲，其實我現在愈來愈害怕，因為我未試過做老角，同埋要唱「平喉」 ，家英哥和我都很擔心，我叫家英哥教下我，佢話唔得，話我有藝術總監美英姐，亦有師傅在劇團，佢唔肯教我，所以我而家仲驚！」阿姐望住台下的廖國森，好認真話： 「森哥你到時要幫手教我，我真係唔知點樣去演 ，仲有田哥(新劍郎)，叔父都有份演，我好驚。」

阿姐指，她今次接《忠烈楊門》，最主要是想跟粵劇新人合作，過去經常有睇新一輩演出，但好少機會跟新一輩合作，她讚今次每位新文武生與花旦，都已獨當一面，今次拍檔演《忠烈楊門》這劇見更是難得，「以前我喺電視劇做過穆桂英，今次升呢做佘太君，希望一切順利，我唔敢話會做得好，真係驚，希望唔好衰啦! 」