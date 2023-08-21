施永青手上接過品牌大獎 劉哲宇要人人食到阿一鮑魚

獨門鮑汁秘方品質保證 與黎燕珊相熟的Lisa，出席對方電台節目受訪時，被問到師父留給她最珍貴是甚麼時，她語帶哽咽說：「很感恩我的人生中能夠遇到師父，更感恩師父的信任，並授權給我經營阿一鮑魚即食食品品牌，改變了我一生。師父亦教會我很多做人道理，叫我做事不要衝動，要學會像他一樣不慍不火地處事，問題自然會得到解決，這些教晦亦讓我一生受用。」 珊姐問到一哥離去，會否對其品牌有所影響，Lisa說：「產品品質並不會受到影響，因為品牌旗下產品，採用我與師父一同熬製研發的獨門鮑汁秘方，品質方面有絕對的保證。」珊姐形容眼中的一哥是個十分慈祥的大師，更有非常多的「擁躉」，希望Lisa能夠繼續把阿一鮑魚發揚光大。

Lisa Lau稱，阿一鮑魚的獨門鮑汁秘方，是她與楊貫一一同熬製，絕對品質保證。