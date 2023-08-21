施永青手上接過品牌大獎 劉哲宇要人人食到阿一鮑魚

「阿一鮑魚」楊貫一徒弟「鮑魚公主」劉哲宇(Lisa Lau)，於多位商界專業人士組成「堅策學院」主辦的「星級企業品牌大獎暨最具人氣文化頒獎禮」中，榮獲「星級企業品牌大獎之至尊即食罐頭鮑魚」，她更由中原集團主席施永青手上，接過獎項。
Lisa在領獎時表示：「多謝大會頒發『至尊即食罐頭鮑魚大獎』給阿一鮑魚！這個品牌是我與師父楊貫一於16年前一同研發，雖然師父已離開我們，但他熬製的鮑汁秘方將永遠留存，我會繼續秉承師父『選料認真 製作用心』的八字真言，將阿一鮑魚發揚光大，繼續普及化，令全世界都能夠享用。」
有「世界御廚」之稱的楊貫一，於上月底離世，他將於本周五(25日)假香港殯儀館設靈，此際獲獎的Lisa，心情更是百感交集，「原本有意婉拒出席，但想到師父一生成就獲得外界肯定，深具紀念意義，最後答允出席領獎。」
獨門鮑汁秘方品質保證
與黎燕珊相熟的Lisa，出席對方電台節目受訪時，被問到師父留給她最珍貴是甚麼時，她語帶哽咽說：「很感恩我的人生中能夠遇到師父，更感恩師父的信任，並授權給我經營阿一鮑魚即食食品品牌，改變了我一生。師父亦教會我很多做人道理，叫我做事不要衝動，要學會像他一樣不慍不火地處事，問題自然會得到解決，這些教晦亦讓我一生受用。」
珊姐問到一哥離去，會否對其品牌有所影響，Lisa說：「產品品質並不會受到影響，因為品牌旗下產品，採用我與師父一同熬製研發的獨門鮑汁秘方，品質方面有絕對的保證。」珊姐形容眼中的一哥是個十分慈祥的大師，更有非常多的「擁躉」，希望Lisa能夠繼續把阿一鮑魚發揚光大。