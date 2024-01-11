旁觀者｜吳嘉儀跟老公關係再升一級 獲對方貼心照顧感開心

吳若希、羅天宇、胡蓓蔚及吳嘉儀(阿七)等出席《旁觀者》宣傳活動。吳嘉儀在劇中扮演一個有嚴重濕疹的患者，因為不滿男友麥秋成移情別戀到跟她長得很似樣的李旻芳，因而心生不忿，最後殺了對方。阿七表示她的角色雖然已被捕，但稍後仍會出來見到大家，並預告麥秋成並非一個簡單的人。她稱稍後仍有兩部作品是跟麥秋成做情侶，可惜對方已離巢，未來都難以續「前緣」。

她稱收劇本時，不知道是李旻芳演她的好姊妹，當在試造型時見到對方大感興奮，想不到劇組特別安排這個情節，亦是二人相隔5年之後再合作。提到她在劇中的濕疹造型，她稱公司特別請來電影的特技化妝師為她化妝，每次化妝便要3小時。她指最難忘的一幕是在碼頭企跳的場口，「因為要連詩雅同羅天宇等我，當日30幾度，驚個妝會溶，去到後期都自己生咗濕疹，真假難辨！」

老公一舉動超貼心 阿七表示最近忙於跟周志康、黃美棋拍吃喝玩樂的節目，稍後更會有做spa及浸下水。她稱已向老公申請了准許證讓她穿泳衣出鏡，她笑謂可以放心寓工作於娛樂。提到她跟老公的關係已緩和，她笑言關係像是幼稚園的幼兒班升到高班，「始終拍拖到結婚咁耐，都係需要一直去磨合，早前我氣管敏感，佢好照顧我，整嘢俾我食，又幫我配藥，同埋佢係個廳唔敢開電視，佢話驚我喘氣，死咗喺房冇人知，但佢真係好關心我。」