旁觀者｜吳若希接獲「封笑令」 憑雙唇半分鐘內演活不同情緒

由周柏豪、王敏奕、吳若希等合演的無綫劇《旁觀者》，昨晚（5日）一集吳若希出場，並單憑嘴部特寫已相當搶焦。吳若希透過網上短片出場的方式亦相當特別，雖然片長只有約半分鐘，但吳若希卻能在極短時間內單憑雙唇演繹出性感、魅惑、驚恐、有口難言及強顏歡笑等不同情緒，令人眼前一亮；監製阿細今次專誠為吳若希打造型格妖冶Image，大紅唇配超長指甲再加Sharp爆服裝，並於拍攝期間一再向若希落「封笑令」，令吳若希成功洗甩大笑姑婆形象，殺出演戲新血路。

談到嘴部特寫演出，吳若希坦言難度高，並透露最難是要吃東西吃得漂亮：「難在點樣齋拍個嘴可以性感啲同靚啲呢？原來食嘢食得靚係學問，所以拍嗰陣要望實部Cam，好似照鏡咁拍就會好啲。」下周開始，吳若希飾演角色更會大暴走，除了會展現出吳若希前所未見的超兇狠面，更會瞬間遊走「魔鬼」與「弱者」之間。

而在《新聞女王》中演活「勝利球迷」飛爺的鄧智堅，在《旁觀者》中180度變成「癡情狂迷」龍多多，與飛爺反差相當大。龍多多除了會被Paper Doll（吳若希飾）點到陀陀擰，最後更死於阿魚槍下！除了鄧智堅，王敏奕亦演活了「狂迷」的癡戀狀態，眼神及笑容均相當有戲，難怪演技一再獲讚兼被封全劇MVP。