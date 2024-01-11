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娛樂
2024-01-11 18:27:48

旁觀者｜吳若希演奸角超有驚喜 特別為Paper Doll設計小動作

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吳若希、羅天宇、周志康及總監製鍾澍佳等出席《旁觀者》宣傳活動。

《旁觀者》今個星期有不少人物登場，其中吳若希扮演的Paper Doll超有驚喜，今日她與羅天宇、胡蓓蔚、周志康、吳嘉儀等在銅鑼灣出席活動。由於此劇是由77 工作室負責製作，監製鍾澍佳亦有到場支持，對於《旁觀者》的劇本非常創新，他在活動上也表示觀眾需要不同的劇種、風格、題材，所以未來都會作不同嘗試，很開心今次劇中的演員表現很好。

鍾澍佳認為電視劇需要不同題材、風格。

為角色設計小動作

吳若希在活動上表示最難演是如何用眼神配合演出，她表示劇中的角色對周柏豪及其他人的表情及眼神都不同，更特別為角色設計了一個小動作，就是面對其他人時會輕微低頭說話，好讓觀眾看上去比較嫵媚一些。

吳若希在《旁觀者》的表現超驚喜，胡蓓蔚表示其角色並非虛擬人物。

首次演奸角有迴響

由於《旁觀者》在開播首周時，有不少網民表示看不明白，曾一度表示棄劇，唯吳若希的出現，成功吸引到網民注意，並指她的演出大為驚喜。她說︰「多謝大家鍾意先！呢個角色本身都好好玩，大家拍嘅時候都有花心機同時間去度一啲小動靜、表情，同埋自己第一次做奸角，係幾好玩同期待！」

吳若希稱角色跟其他人說話時，會刻意低少少頭。

吳若希跟周柏豪一起時，頭部仰望角度會高少許。

小朋友較獨立可放心工作

她稱監製和她洽談時，表示有兩個角色可以讓她選擇，她主動跟對方表示想演奸角，「好多謝監製信任，令我可以做到Paper Doll個角色。(你個角色係著重咀唇，有冇特別護理？)我依家係潤唇膏係expert，例如邊啲會生瘡、急救，我會知邊啲牌子係最好。」

談到她劇接劇播出，加上幾個月前又有新劇拍攝，是否不用湊小朋友，全面回歸幕前，她表示每年都是接拍一套劇集，只是碰巧兩部劇集接連播出。她稱自己一直都涉獵不同範疇，最重要是有趣及有挑戰的工作便會做。她又感恩小朋友沒有太過倚賴自己，所以令她可以安心出去拍攝。她預告已做好新歌mv，稍後便會派台。

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吳若希在活動上吃壽司，更露出纖腰，食極唔肥。

同佘詩曼行紅地毯已當贏

吳若希憑住《香港人在北京》入圍角逐視后，她表示正在物色好戰衣，「今次齋行紅地毯都開心！因為可以同阿佘一齊行！已經好開心！反而唔係諗去拎獎，最想係著到靚靚行個圈。」提到今次頒獎禮在澳門舉行，在澳門有不少親友的她已計劃「拋夫棄子」之旅︰「因為可以擺低細路，之後喺澳門留一晚同啲朋友見面，難得咁齊人！」

 

吳若希認錯自己的咀唇超好笑。

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