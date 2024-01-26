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娛樂
2024-01-26 19:00:09

旁觀者｜羅天宇拍爆Seed戲前要做運動儲氣 吳若希性感造型眼前一亮

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羅天宇成功演繹出清純男孩與走火入魔壓抑男的分別。

羅天宇成功演繹出清純男孩與走火入魔壓抑男的分別。

無綫劇《旁觀者》今（26日）晚大結局。昨晚（25日）劇情相當驚爆，雖然浚祈（羅天宇飾）「黑鼠尾草殺手」身份早已外露，但令人意外的是，從頭到尾都對柏妍（連詩雅飾）癡心一片的他，在練采文（吳若希飾）操控及自己心魔驅使下，不但洗柏妍腦令其以為自己有份參與殺人，更於柏妍驚揭真相後逃走期間將佢殺害，並自欺欺人柏妍被殺全因對被毒打陌生女子「見死不救」。最終阿魚（王敏奕飾）忍痛踢爆一切只是浚祈幻覺，柏妍被殺當晚現場一直沒有第三及第四者，由始至終被虐者及施虐者只有柏妍及浚祈當真相被揭後，羅天宇即時崩潰並選擇自殺贖罪，羅天宇的激動表情及眼神，配以王敏奕痛心疾首的眼淚，及柏妍死得無比冤枉的劇情，整段戲心寒度爆燈。

羅天宇透露自己本身是不太擅長釋放情感的，故爆seed場口對其挑戰很大：「我嘅情感反應比起平常人係平啲，所以我接觸呢啲場口時，其實係唔慣個情緒去到咁高漲或者咁極端，所以都要warm up吓，可能做吓運動咁。對於我嚟講，嗰啲情緒算係一種極限挑戰，所以可能要事先push多啲、操吓個意志力，先至做到個效果。」他更謂不少身邊朋友大呼期待：「佢哋都話想睇吓我到底發脾氣或者發爛渣會係點，因為我自己本身唔會掉嘢。」 

臨近結局篇，另外兩位女主角連詩雅及吳若希的討論度日益高企，前者獲讚內外美俱備，其中一幕跌膊Look更引發熱議，後者則獲盛讚演技有驚喜。昨晚一集獨白主角正是吳若希飾演的練采文，練采文除了會自揭為何對覓希（周柏豪飾）情有獨鍾，更會親述對高大昇（馬貫東飾）改觀的心路歷程，當中除了性感型格造型令人眼前一亮，一再反覆出現的「unpredictable」台辭亦令人印象深刻。

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羅天宇視爆seed場口為極限挑戰。 羅天宇爆Seed戲埋位前要做運動儲氣。 連詩雅跌膊Look引熱議。 吳若希結局篇性感造型令人眼前一亮。
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