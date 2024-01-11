旁觀者｜羅天宇預告角色會轉變 入行15年恨拍電影想做動作演員

吳若希與羅天宇、胡蓓蔚、周志康、吳嘉儀等在銅鑼灣出席《旁觀者》宣傳活動。由於此劇是由77 工作室負責製作，監製鍾澍佳亦有到場支持，對於《旁觀者》的劇本非常創新，他在活動上也表示觀眾需要不同的劇種、風格、題材，所以未來都會作不同嘗試，很開心今次劇中的演員表現很好。 羅天宇跟周志康在活動上自爆會跟連詩雅有親熱戲，羅天宇怕羞表示那場親熱戲有著衫，相反周志康那場就比較大膽些。周志康更笑謂把平日打波的不滿，藉機在劇中發洩在羅天宇身上。提到羅天宇在劇中忘記了被連詩雅及周志康欺凌的場口，他表示自己有看過一些創傷後遺症的資料，「其實都幾得意，真係會成段記憶會冇咗，但之後佢會記得啲。」

跟王敏奕關係難以想像 由於他在劇中要扮演大學生，本身是大隻仔的他特別要減肥，「因為對手連詩雅都好瘦，個角色都有強迫症，同埋對食嘅嘢有要求，所以個角色一定唔會肥，我都特別減咗十幾磅。」 對於角色跟王敏奕是超級密友，但又不會成戀人，他直言收到劇本時感到很神奇，他說︰「我本身就冇咁close嘅異性知已，我覺得好得意，我都要靠想像。正常有同性知已，咩都傾得，但異性知己真係要雙方都冇另一半，因為另一半一定會呷醋！直情日日都喺佢屋企，又幫佢準備唔同嘢，甚至底褲都係我幫手拎，段關係真係好得意，我只好靠想像去做，但我知真實生活上應該係有咁close嘅人。」