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娛樂
2024-01-11 19:25:18

旁觀者｜羅天宇預告角色會轉變 入行15年恨拍電影想做動作演員

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吳若希、羅天宇、周志康及總監製鍾澍佳等出席《旁觀者》宣傳活動。

吳若希與羅天宇、胡蓓蔚、周志康、吳嘉儀等在銅鑼灣出席《旁觀者》宣傳活動。由於此劇是由77 工作室負責製作，監製鍾澍佳亦有到場支持，對於《旁觀者》的劇本非常創新，他在活動上也表示觀眾需要不同的劇種、風格、題材，所以未來都會作不同嘗試，很開心今次劇中的演員表現很好。

羅天宇跟周志康在活動上自爆會跟連詩雅有親熱戲，羅天宇怕羞表示那場親熱戲有著衫，相反周志康那場就比較大膽些。周志康更笑謂把平日打波的不滿，藉機在劇中發洩在羅天宇身上。提到羅天宇在劇中忘記了被連詩雅及周志康欺凌的場口，他表示自己有看過一些創傷後遺症的資料，「其實都幾得意，真係會成段記憶會冇咗，但之後佢會記得啲。」

周志康餵羅天宇食「辣辣」壽司，認真好兄弟。

跟王敏奕關係難以想像

由於他在劇中要扮演大學生，本身是大隻仔的他特別要減肥，「因為對手連詩雅都好瘦，個角色都有強迫症，同埋對食嘅嘢有要求，所以個角色一定唔會肥，我都特別減咗十幾磅。」

對於角色跟王敏奕是超級密友，但又不會成戀人，他直言收到劇本時感到很神奇，他說︰「我本身就冇咁close嘅異性知已，我覺得好得意，我都要靠想像。正常有同性知已，咩都傾得，但異性知己真係要雙方都冇另一半，因為另一半一定會呷醋！直情日日都喺佢屋企，又幫佢準備唔同嘢，甚至底褲都係我幫手拎，段關係真係好得意，我只好靠想像去做，但我知真實生活上應該係有咁close嘅人。」

角色將會大暴走？

羅天宇在《旁觀者》的戲份頗重，他稱今次角色比以往都不一樣，希望可以給到大家一個新的感覺。對於再次演暖男，他指角色稍後會有一些遭遇，令他的性格改變。對於是否像網上所指會變成殺手，他笑謂︰「總之係一個大轉變！希望令大家有啲surprise！」

恨拍電影動作戲

他稱早前剛完成拍攝《巾幗梟雄之懸崖》，終於可以一嚐動作演員的滋味。他坦言已入行15年，每次都好珍惜機會，特別希望拍動作戲及拍電影。說︰「我一直都話想演動作戲，自己都鍾意睇動作戲，今次終於試咗，真係好正！同埋入行15年，真係好想拍電影。(會唔會考慮用動作演員殺出血路？)我會努力鍛鍊自己，拍《巾幗》嘅時候，有啲位做得唔好，過程中有啲有心無力，有挫敗感，但有呢次經驗我會之後再做好啲！」他表示稍後會有機會跟電影導演合作，拍攝單元劇，由5位電影導演操刀，但未知自己到時會跟哪一位導演合作。

羅天宇希望可以參與電影工作。

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