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娛樂
2024-01-18 22:27:21

旁觀者｜連詩雅由頭喊到落尾 遭周志康強姦仲要被人狂扯頭髮廿秒

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連詩雅遭強姦，喊到頭髮都濕埋。

由周柏豪、王敏奕、連詩雅及周志康等主演的《旁觀者》，昨晚（17日）劇情圍繞講述張柏妍（連詩雅飾）、馬子洋（謝東閔飾）及Wesley（周志康飾）。鍾情子洋多年的柏妍，因誤信男方而慘遭Wesley強姦；分明是受害者的柏妍，因為子洋及Wesley的幕後操作，反成為眾矢之的，被指控色誘兼誣衊Wesley之餘，還被冠以「社工妓女」惡名，令原本已活得甚為抑壓的詩雅失眠及驚恐情況更見嚴重。

連詩雅差不多一整集由頭喊到落尾，她透露拍攝時除了要忘記連詩雅本身的性格外，更是每日開工均喊到乾塘兼筋疲力盡，她在劇中遭飾演Wesley女友Ashley的鄧伊婷（Irina）瘋狂扯頭髮一幕亦甚有記憶點，除了連詩雅的楚楚可憐演繹入木三分，Irina邊扯頭髮邊瘋狂喪鬧連詩雅亦十分搶戲。

Irina表示擔心誤傷連詩雅而壓力爆煲，她憶述當時情況時，亦忍不住抖大氣謂：「我係第一次拍打女仔戲，本身劇本只係話我摑佢，我已經好緊張，都有事前做吓功課睇吓人哋點摑人。點知去到現場，導演同我講話女仔唔會咁摑人，女仔應該係要扯頭髮嘅，我即刻：『唔係啩』，摑只係一吓，但扯頭髮過程好長喎。跟住導演畀咗啲reference我睇，我睇到呆咗同眼都凸埋，結果更加緊張。其實我真係寧願畀人打，打人真係唔知點，好驚整親對方，導演有嫌我唔夠力同唔夠真，都拍咗幾take。」

Irina續指全靠連詩雅安慰及鼓勵，才順利完成場口：「連詩雅叫我唔使驚，仲話寧願我用力啲，等大家可以快啲收工。」另昨晚鄧伊婷在媒體面前得體地撐完男友後火速黑面兼暴怒一幕，亦演得頗為到位，Irina受訪時談到角色亦大呼好玩：「雖然係由壞學生演到壞女人，但我覺得呢個角色有啲值得同情，一嚟我覺得佢咁衰都係出於心魔和妒忌，二來佢都係畀兩個男人玩弄於鼓掌之間，仲要自己都唔知，所以某程度都值得同情，同埋個角色都好立體，好多謝劇組同埋監製畀呢個機會我去嘗試同發揮。」

鄧伊婷今次個角色由細到大都是一個壞女人。

除了詩雅及伊婷，是次對周志康亦是一大挑戰，根據官方拍攝花絮，拍攝強姦場口當日，周志康心理壓力比連詩雅還要大，先後高呼：「我依家開始驚」及「我開始後悔」。反觀連詩雅則全程表現輕鬆，除了秒速入戲及從場口中抽離外，全場自稱好好打的她，更撩周志康玩拗手瓜舒緩氣氛，愉快惹笑的拍攝現場與拍出來的劇情形成強烈對比。另連詩雅昨晚一場瑜伽戲亦展現了超柔軟身手，手臂的肌肉亦相當搶焦。

鏡頭背後，連詩雅與周志康玩得非常開心。

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