日劇《為你綻放的花》新生代男星NOA攻港 5月12日殺入九展開騷

Live Nation宣布日本新生代唱作歌手NOA展開首次亞洲巡演，「NOA 1st LIVE “NO.A” ASIA TOUR」將走訪首爾、台北、曼谷等地，香港站已定在 5月12日晚上 8 時假 Music Zone @ KITEC舉行，全企位門票由港幣 499起，下星期二(28日）上午10時起公開發售。

日本新生代創作歌手NOA精通日、韓、英三國語言，他剛於 3月13日迎接23歲生日，除宣佈開設官方歌迷會「NOANA」外，也公開了亞洲巡演的消息。 出生於日本東京的NOA擅長作曲、作詞及跳舞，12歲時他在韓國被髮型師發掘，成為知名韓國娛樂公司旗下首位日籍練習生，在韓國經歷了6年的練習生生活。回流日本後，NOA於2020年正式以個人身分踏入日本歌壇，同年推出首支單曲《TAXI feat. Tofubeats》，並登上泰國Spotify的Viral 50榜單冠軍，證實了他的音樂才華，多元不設限的音樂曲風讓NOA受到極高矚目，獲邀出席SUMMER SONIC、GMO SONIC等指標性音樂祭演出。

去年他因參演本田翼擔正日劇《為你綻放的花》，成功帶旺知名度，更以劇中男團8LOOM姿態受到追捧。 NOA今年2月推出籌備多時的個人首張專輯《NO.A》，發行後登上Oricon專輯周榜第二名、Tower Records日本音樂周榜第一名、Billboard Japan Top Album Sales第二名。