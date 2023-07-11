日劇《真夏的灰姑娘》首播收視勁差 靠超索配角吉川愛救亡

夏季日劇開播，已成強弩之末的富士台「月9」劇繼續差勁，今季「月9」劇由大打青春戀愛路線的《真夏的灰姑娘》負責，星期一首播錄得6.9%收視，單位數收視已為富士台劇集常見數字。《真》劇以年輕靚仔靚女主演，包括男、女主角間宮祥太朗及森七菜，配角有神尾楓珠、吉川愛、荻原利久、白濱亞嵐、仁村紗和及水上恒司。《真》劇講述於海灘長大的「海邊的灰姑娘」少女3人組，與住在海邊的男主角發生三角戀故事。少男少女加海灘的愛情故事在近年劇界少見，但收視仍差的原因，日網民認為女主、配角調配錯誤，即是飾演女配角瀧川愛梨的女星吉川愛做主角才對。

靚爆護士受注目 23歲的吉川愛於2002年出道，佐藤健主演的2016年劇集《戀愛可以持續到天長地久》中飾演實習護士，造型可愛的吉川愛即時人氣「彈起」。童星出身的她當時以吉田里琴出道，因學業退出藝能界，直至2017年加入日本研音經理人公司，成為天海祐希師妹，並改名吉川愛再闖藝能界。同時推出首部寫真集大玩青春，19歲再推出第2本寫真集。現時她的IG追隨人數已超過110萬。

森七菜「作品之毒」 21歲的森七菜身兼演員同歌手，先拍劇再出碟，但兩面發展也是一般，為人熟識是為動畫大師新海誠的《天氣之子》聲演女主角天野陽菜。首次擔正是2020年10月劇集《這份愛要加熱嗎？》，劇中飾演便利店員戀上社長的故事，外界大讚她演技出色。但她主演的作品收視或票房也是一般，例如今年5月上映、與影帝菅田將暉主演的電影《銀河鐵道之父》，至今累計票房不到3億日圓，日網民嘲諷她是「作品之毒」。