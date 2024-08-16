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娛樂
2024-08-16 07:30:00

日動漫歌創作人Eve 攜新歌《卷物語》 《小市民系列》主題曲回歸

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Eve剛於亞洲7大城市巡演，當中包括香港站。

Eve剛於亞洲7大城市巡演，當中包括香港站。

曾為動漫《咒術迴戰》、《我的英雄學院》及《鏈鋸人》創作主題曲及插曲的日本唱作歌手Eve，早前亞洲巡演登陸包括香港在內的7大城市，近日更攜新歌《Sweet Memory&《卷物語》回歸，再度掀起熱潮。

Eve2009年起，在Niconico動畫和YouTube上，以歌手和Vocaloid P的身份開始活躍樂壇，並於2019年推出專輯《Otogi(おとぎ)後正式出道。才華過人的他，不僅親自創作詞曲，擁有安定感歌聲和鼓舞人心的歌詞，給廣大fans滿滿的正能量。

 

 

 

Eve剛於亞洲7大城市巡演，當中包括香港站。 《Sweet Memory》cover 《卷物語》cover

對動漫迷而言，Eve的歌曲更成為談論動漫時，不可或缺的存在，這可從他締造流量的數字中看出端倪。由他操刀的熱門動漫《咒術迴戰》第一季，開幕主題曲《廻廻奇譚》(Kaikai Kitan) MV，在YouTube上的點擊率就達3.7億次，此作讓Eve備受廣大注目，直到現在仍是一大熱潮。

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 Eve為人熟知的作品，還有《我的英雄學院》第六季開場主題曲《Bokurano(ぼくらの)，以及《鏈鋸人》片尾曲《Fight Song(ファイトソング)等名曲，其獨特的音樂風格，令其人氣有增無減。此外，Eve製作MV的能力亦十分值得一提，每個畫面展現如的世界觀，均美得讓fans折服。

Eve近日再為熱門日本動漫《小市民系列》創作開場主題曲《Sweet Memory(スイートメモリー)近日正式發行，仍是一貫令人愉悅的旋律，還有直擊人心的節奏鼓點，每次播出屬聆聽，速度快感都令烦恼和压力烟消云散。另一新歌《卷物語》(The Rewind Story)則有著振奮人心的效果。對J-Pop或動漫歌曲有興趣的樂迷，切勿錯過。

Eve香港開騷時的盛況，視聽結合得天衣無縫。

Eve香港開騷時的盛況，視聽結合得天衣無縫。

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