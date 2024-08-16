日動漫歌創作人Eve 攜新歌《卷物語》 《小市民系列》主題曲回歸

曾為動漫《咒術迴戰》、《我的英雄學院》及《鏈鋸人》創作主題曲及插曲的日本唱作歌手Eve，早前亞洲巡演登陸包括香港在內的7大城市，近日更攜新歌《Sweet Memory》&《卷物語》回歸，再度掀起熱潮。

Eve自2009年起，在Niconico動畫和YouTube上，以歌手和Vocaloid P的身份開始活躍樂壇，並於2019年推出專輯《Otogi》(おとぎ)後正式出道。才華過人的他，不僅親自創作詞曲，擁有安定感歌聲和鼓舞人心的歌詞，給廣大fans滿滿的正能量。