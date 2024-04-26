日圓跌穿5算 周奕瑋日本首次置業感激方健儀教路

曾被封為日本通的周奕瑋(Jarvis)近年獲TVB力捧做金牌司儀，早前他在《萬千星輝頒獎典禮2023》，獲「單拖」上陣的機會表現大獲好評，在TVB捱足18年的他更首度奪得最佳男主持獎項。今日(26日) Jarvis再於社交網報喜，宣布榮升做業主。

日圓今日跌穿5算，低至4.99，今天Jarvis亦以長文分享喜訊：「分享一個重大決定，呢排一直係咁思考好多，終於喺啱啱，我吸咗啖氣、再的起心肝、然後簽咗個名。係簽買賣合約嘅名。各位，我做業主喇！我喺大阪做業主喇！！」原來他選擇了在日本首次置業，並表示：「老實講，我都俾自己呢個舉動嚇咗一跳，因為今次係我人生第一次買樓，仲要唔算諗咗好耐，就落呢個決定。不過有時就係咁，天時地利人和要來就來。再加上......今時啲Yen真係好平，而家買真係抵好多。(所以應該叫「金時地利人和」、或者「打鐵趁熱」。)」