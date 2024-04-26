日圓跌穿5算 周奕瑋日本首次置業感激方健儀教路

曾被封為日本通的周奕瑋(Jarvis)近年獲TVB力捧做金牌司儀，早前他在《萬千星輝頒獎典禮2023》，獲「單拖」上陣的機會表現大獲好評，在TVB捱足18年的他更首度奪得最佳男主持獎項。今日(26日) Jarvis再於社交網報喜，宣布榮升做業主。
日圓今日跌穿5算，低至4.99，今天Jarvis亦以長文分享喜訊：「分享一個重大決定，呢排一直係咁思考好多，終於喺啱啱，我吸咗啖氣、再的起心肝、然後簽咗個名。係簽買賣合約嘅名。各位，我做業主喇！我喺大阪做業主喇！！」原來他選擇了在日本首次置業，並表示：「老實講，我都俾自己呢個舉動嚇咗一跳，因為今次係我人生第一次買樓，仲要唔算諗咗好耐，就落呢個決定。不過有時就係咁，天時地利人和要來就來。再加上......今時啲Yen真係好平，而家買真係抵好多。(所以應該叫「金時地利人和」、或者「打鐵趁熱」。)」
Budget有限改地段
Jarvis透露原本心水是心齋橋南船場一帶的文青區，但因budget有限 ，所以最後選擇了交通及生活比較方便的大阪西區一帶、大正駅附近；Jarvis亦感激遇上海外物業投資達人Amous：「以前有諗過，如果第時有錢喺日本買樓，我肯定揀咗東京先，因為話晒東京係我生活過嘅城市，係有種私心嘅。但Amous教識我買大阪樓最大優勢係投資做民宿，呢樣嘢係我從來無諗過嘅，令我多咗個投資嘅眼光睇本身熟悉嘅日本。以前我只係會用工作／旅行嘅角度睇呢個地方，對金錢嘅諗法亦比較保守，凈係會諗住做住同一件事，努力做嘢儲錢。但今次，算係跳出呢個固有諗法，做演藝工作嘅同時，都學吓搵啲被動收入。話時話，無諗過連投資置業呢方面，自己嘅選擇都係同日本有關」。他亦特別鳴謝同是在日本置業的方健儀教路：「本身真係諗住第時飛大阪，就租佢間民宿住吓㗎咋〜點知講講吓，竟然變成買間俾自己去住。呢段時間問咗Akina好多意見同經驗心得，係咁煩住你唔好意思，嚟緊可能再煩你多啲，因為我哋做鄰居喇〜」最後，他表示自己「大個仔，係時候比自己試上一層樓。」並會努力賺錢等下年收樓。