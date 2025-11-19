日團JO1因「不可抗力」取消廣州粉絲活動 日本藝人微博表態：我永遠支持一個中國

日本首相高市早苗日前在國會答詢時被指失言，導致中日關係十分緊張。11人日本男團「JO1」其中三子佐藤景瑚、金城碧海、木全翔也，原定11月28日到廣州舉行粉絲活動，內地主辦已發聲明以「因不可抗力的影響」理由取消活動，又表示「對已經期待和準備了很久的JAM（官方Fans），我們深感抱歉」。是次活動之前已延期了一次，主辦方上月底曾以「不可抗力的原因」，將見面會舉行日期由原來11月8日押後至11月28日，今次直接取消，讓不少內地fans大嘆失望。同時，日本事務所「吉本興業」原定明天（20日）起在上海舉辦一連四場「吉本喜劇專場」公演，昨日同樣宣布因不可抗力的原因取消。

矢野浩二內地生活25年 在日本發展逾20年的日本演員矢野浩二，近日在微博發文：「二十五年前，我一個人來到中國。從最初的陌生，到如今的溫暖，是這片土地給了我事業、友情、人生的意義。中國，不只是我的第二故鄉，更是讓我重新認識「家」的地方。在這裡，我有兄弟，有家人，有浩家人的愛和陪伴與支持，我永遠珍惜這一切，也永遠支持一個中國，我永遠愛你們。」矢野浩二曾參與米倉涼子日劇《Doctor-X》第4季，而在內地發展期間，演出過多部電影及電視劇，曾扮演日本軍官，包括《小兵張嘎》中的軍官齋籐、《鐵道游擊隊》中的日本軍官岡村、《烈火金剛》中的毛利大佐等，他甚至亮相內地綜藝節目。矢野浩二的太太是重慶人，兩人育有一女，女兒為中國國籍。