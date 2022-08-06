日團King & Prince北海道騷現場着火緊急疏散 有觀眾吸入濃煙不適

香港男團MIRROR上星期四的紅館演唱會發生嚴重意外，吊在舞台上方的巨型屏幕突然墮下壓傷舞蹈員，消息震驚全港。今日下午，日本尊尼事務所人氣組合King & Prince，在北海道札幌市舉行日場演唱會時，吊在上空的煙霧器材流出電油，導致高溫的照明燈光忽然着火，並冒出濃煙，令演唱會立即叫停，更以廣播疏散現場觀眾，消防車及警車接報立即趕到現場，消息指有數名人士吸入濃煙感到不適。原定同日黃昏於同場地舉行的夜場演唱會宣告取消。



King & Prince由岸優太、平野紫耀、神宮寺勇太、永瀨廉、高橋海人組成，在2018年5月23日發行團體首張單曲《Cinderella Girl》，出道旋即走紅，備受力捧。