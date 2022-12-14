日媒驚爆綾瀨遙閃婚消息 佐藤健被指係新郎哥

37歲日本當紅女星綾瀨遙近日驚傳閃婚消息，準新郎更被指是大熱劇《First Love 初戀》的男主角佐藤健！其實，有關兩人的緋聞已傳出多時，據知綾瀨遙與佐藤健之間的關係已獲事務所肯定，不排除在年底至元旦期間便會公布喜訊，但綾瀨遙方面暫時未有作出回應。
綾瀨遙與33歲的佐藤健多次合作，尤其在TBS人氣劇《繼母與女兒的藍調》播畢後，兩人的地下情更傳得似層層；去年底，綾瀨遙為《繼母與女兒的藍調》的2022年新年特備劇開工，她在東京以外地區拍攝完畢後，乘搭新幹線返回東京品川車站時，拍檔佐藤健竟跟隨在側，他們不避嫌一同步出車站，更被傳媒拍下證據，當時女方回頭叫身後的佐藤健做「小健」，態度親暱，由於二人的經理人亦有同行，可見已獲公司開綠燈。
綾瀨遙緋聞不斷
日媒《日刊大眾》日前報道了綾瀨遙的閃婚消息，而雜誌《週刊女性》今日亦轉發相關報道，令外界立即關注二人動向，亦引起當地網民熱烈討論，不少網民對婚訊半信半疑，更一面倒認為綾瀨遙與佐藤健不太登對。其實，綾瀨遙入行多年來的緋聞男友可謂10隻手指也數不盡，最令人深刻計有大澤隆夫、松坂桃李、櫻井翔等，前年亦跟韓星魯敏宇爆出交往消息，可惜該段異地戀早已無疾而終。