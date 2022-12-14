日媒驚爆綾瀨遙閃婚消息 佐藤健被指係新郎哥

37歲日本當紅女星綾瀨遙近日驚傳閃婚消息，準新郎更被指是大熱劇《First Love 初戀》的男主角佐藤健！其實，有關兩人的緋聞已傳出多時，據知綾瀨遙與佐藤健之間的關係已獲事務所肯定，不排除在年底至元旦期間便會公布喜訊，但綾瀨遙方面暫時未有作出回應。

綾瀨遙與33歲的佐藤健多次合作，尤其在TBS人氣劇《繼母與女兒的藍調》播畢後，兩人的地下情更傳得似層層；去年底，綾瀨遙為《繼母與女兒的藍調》的2022年新年特備劇開工，她在東京以外地區拍攝完畢後，乘搭新幹線返回東京品川車站時，拍檔佐藤健竟跟隨在側，他們不避嫌一同步出車站，更被傳媒拍下證據，當時女方回頭叫身後的佐藤健做「小健」，態度親暱，由於二人的經理人亦有同行，可見已獲公司開綠燈。