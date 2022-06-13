日日媽媽聲｜宋宛穎成年無返澳門 親筆信感謝母親給予幸福

由余安安、羅敏莊、陳凱琳擔任主持的《日日媽媽聲》第二輯，昨日播出的一集 集請來2021年港姐冠軍宋宛穎(Sabrina)擔任其中一位嘉賓。因為疫情關係， Sabrina已有一年時間沒有與母親文寶雪(Michelle)見面；Sabrina透過節目與身在澳門的母親隔空對話，為感謝母親多年來的照顧，Sabrina撰寫親筆信、並感性地讀出內容。

她說︰「為咗照顧我哋成長，你付出咗人生最美好嘅年華，咁耐以嚟你都冇講過一句辛苦，所有嘢你都諗咗我哋先，好少會考慮自己。雖然我哋家庭睇落唔係好完美，但你令我覺得能夠喺呢個家庭成長，係有幾咁幸福同幸運，希望過去呢22年我有Make you proud，同埋我將來做嘅嘢都Keep making you proud！」Michelle聽到女兒真情剖白後，忍不住流下了感動的淚水、場面感人。