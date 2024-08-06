日本仙氣歌姬milet首辦亞巡 香港站鐵定11月亞博舉行

日本仙氣歌姬milet曾為東京奧運閉幕式擔任演出嘉賓，近日她宣布舉行首次亞洲Tour，當中11月7日將會是她第一次於香港舉行個人專場演唱會！

milet於2019年以「謎之美女」姿態推出首支單曲《inside you》，甫出道就已獲得大量媒體關注，其後milet在東京奧運閉幕禮上以流利法語演唱《Hymne A L’Amour》驚艷各地觀眾，入行兩年即登上《紅白歌唱大賽》，並於2023年3月來到香港出席Clockenflap音樂節主舞台演出，大受歡迎！milet在香港擄獲大量自稱「milet老公」的粉絲，而她平常在社交媒體上載的片段，亦顯露其活潑性格，甚至在留港期間到便利店嘗試香港名物魚肉燒賣，看來milet不僅唱功了得，其親民性格亦是走紅原因。